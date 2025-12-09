EQS-News: Hyundai Mobis stellt auf der CES 2026 über 30 neue Technologien vor, um globale OEM-Partnerschaften zu stärken

EQS-News: Hyundai Mobis / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

Hyundai Mobis nimmt nächsten Monat an der CES 2026 teil … mit einem privaten Stand, der nur für geladene Gäste zugänglich ist und sich auf neue Geschäftsmöglichkeiten konzentriert

Vorgestellt werden folgende Produkte: M.VICS 7.0 Cockpit-Integrationslösung, X-by-Wire-Fahrwerksintegrationslösung, Displays der nächsten Generation und mehr

„Holografisches Windschutzscheiben-Display" gewinnt CES Innovation Award und unterstreicht damit die Kompetenz von Mobis im Bereich Display-Technik

SEOUL, Südkorea, 9. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Am 9. gab Hyundai Mobis bekannt, dass es auf der CES 2026, die vom 6. bis 9. Januar in Las Vegas stattfindet, mehr als 30 Mobilitätskonvergenztechnologien vorstellen wird.

Auf der CES 2026 wird das Unternehmen seinen Stand als private Ausstellung ausschließlich für vorab eingeladene Kunden betreiben. Obwohl die Einbindung allgemeiner Besucher nach wie vor wertvoll ist, hat Mobis beschlossen, die CES zu einem fokussierteren Veranstaltungsort zu machen, um bedeutende Geschäftsmöglichkeiten zu sichern, indem wichtige Kunden aus ganz Nordamerika eingeladen werden.

Unter dem Motto „Layer of Progress" möchte Hyundai Mobis hervorheben, wie seine Technologien miteinander verbunden sind und sich gemeinsam weiterentwickeln. Das Unternehmen wird ausgewählte Innovationen aus seinen Kernbereichen wie Elektronik, Elektrifizierung und Fahrwerkssicherheit vorstellen, die ausdrücklich auf globale Kunden zugeschnitten sind. Führungskräfte mehrerer großer globaler Automobilhersteller, darunter Leiter der Bereiche Einkauf und Technologie, haben bereits ihre Teilnahme bestätigt und damit ihr großes Interesse an der neuen Produktpalette bekundet.

Um tiefgreifendere Gespräche zu ermöglichen, hat Hyundai Mobis einen speziellen Besprechungsraum im dritten Stock der West Hall des Las Vegas Convention Center als Ausstellungsfläche ausgewählt. Diese Einrichtung ermöglicht es den Besuchern, länger zu bleiben, die Technologien im Detail zu erkunden und potenzielle Kooperationen in einer konzentrierten Umgebung zu diskutieren.

Die Highlights sind die aktualisierte integrierte Cockpit-Lösung M.VICS 7.0 und die elektronische Steuerungstechnologie X-by-Wire.

M.VICS, die integrierte Cockpit-Plattform von Mobis, vereint die fortschrittlichen Infotainment-Technologien des Unternehmens, die nun mit dem Upgrade auf 7.0 aktualisiert wurden. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören ein holografisches Windschutzscheiben-Display, das Fahrinformationen direkt auf die Scheibe projiziert, ein vertikal erweiterbares 18,1-Zoll-Großdisplay und eine neu gestaltete Mittelkonsolen-Schnittstelle, die Ästhetik mit intuitiver Bedienung verbindet.

Auch die integrierte X-by-Wire-Lösung dürfte große Aufmerksamkeit auf sich ziehen. X-by-Wire ermöglicht eine elektronische Lenk- und Bremssteuerung ohne mechanische Verbindungen. Durch die Integration beider Funktionen in einem einzigen Controller sorgt es für eine optimierte Fahrdynamik. Das System verfügt außerdem über eine integrierte doppelte Sicherheit: Selbst wenn ein Lenkungsproblem auftritt, kann das Bremssystem das Fahrzeug sicher steuern.

Darüber hinaus wird Hyundai Mobis eine Reihe von Technologien der nächsten Generation in den Bereichen Elektronik, Elektrifizierung und Fahrwerkssysteme vorstellen, darunter ein Augmented-Reality-Head-up-Display (AR-HUD), energiesparende Display-Lösungen und kostengünstige, leistungsstarke EV-Antriebssysteme, die den Kunden einen umfassenden Überblick über die Mobilitätsinnovationen des Unternehmens bieten.

„Holografisches Windschutzscheiben-Display" gewinnt CES 2026 Innovation Award und unterstreicht die technische Führungsrolle von Hyundai Mobis

Das in M.VICS 7.0 vorgestellte Holographic Windshield Display (HWD) wurde letzten Monat von der Consumer Technology Association (CTA) mit dem CES 2026 Innovation Award ausgezeichnet, was die globale Wettbewerbsfähigkeit von Hyundai Mobis im Bereich der Display-Technologie unterstreicht. Jedes Jahr vor der Messe zeichnet die CTA herausragende Technologien aus verschiedenen Bereichen aus, und Mobis erhielt den Preis in der Kategorie „Fortschrittliche Mobilität" für seine herausragenden technischen Leistungen.

HWD ist eine Display-Technologie der nächsten Generation, die Hyundai Mobis in Zusammenarbeit mit dem deutschen Optikspezialisten Zeiss entwickelt. Es ist das weltweit erste System, das holografische Folie nutzt, um die gesamte Frontscheibe in eine ultragroße Displayfläche zu verwandeln.

Dank dieser Technologie müssen Fahrer nicht mehr auf das Armaturenbrett oder andere Bedienelemente hinunterblicken. Wichtige Fahrinformationen werden direkt auf der Windschutzscheibe angezeigt, was sowohl die Sicherheit als auch den Komfort verbessert. Auf der Beifahrerseite können separate Inhalte wie Videos oder Spiele angezeigt werden, ohne dass diese für den Fahrer sichtbar sind. So können die Fahrgäste ihr eigenes Infotainment-Erlebnis genießen, ohne den Fahrer abzulenken.

Hyundai Mobis entwickelt die HWD-Technologie derzeit gemeinsam mit großen globalen Kunden weiter, um das System zu verfeinern und voranzutreiben. Das Unternehmen strebt an, 2029 mit der Massenproduktion zu beginnen und HWD als eines seiner strategischen Kernangebote zu positionieren.

Mit Blick auf die Zukunft plant Hyundai Mobis, seine globale Auftragspipeline weiter auszubauen. Durch die CES, internationale Messen und Roadshows wird das Unternehmen seine Werbemaßnahmen in wichtigen Märkten in Nordamerika und Europa verstärken. Diese Aktivitäten stehen im Einklang mit dem Ziel, den Anteil der weltweiten OEM-Verkäufe im Kerngeschäft mit Komponenten bis 2033 auf 40 % zu steigern.

