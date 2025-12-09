

Größter Škoda-Vertragshändler Mitteldeutschlands tritt TECHNO Gesellschafterkreis bei

Expertise, Preis- und Prozessvorteile überzeugen die Geschäftsführung der Autohaus Liebe Gruppe

Hamburg, 9. Dezember 2025TECHNO – DIE AUTOHAUS-KOOPERATIONhat einen neuen Gesellschafter: die über 70 Jahre bestehende Autohaus Liebe Gruppe mit Stammsitz in Sangerhausen in Sachsen-Anhalt – einer der größten Škoda-Neuwagenhändler Deutschlands. „Auf dem Weg zur Erweiterung unserer Wettbewerbsfähigkeit sehen wir in der Entscheidung, dem Gesellschafterkreis von TECHNO beizutreten, einen sinnvollen Schritt, von dem wir uns großes Potenzial und vielversprechende Synergien versprechen“, erklärte Christoph Peckruhn, Geschäftsführer der Autohaus Liebe Gruppe. Gleichzeitig unterstrich er, dass es zudem Mut mache, einem hochkarätigen Netzwerk erstklassiger Kollegen der Branche anzugehören, das den regen Dialog untereinander fördere. Auch die Geschäftsführung von TECHNO waren bei der Vertragsunterzeichnung fest davon überzeugt, in der Autohaus Liebe Gruppe einen neuen Partner gefunden zu haben, der ideal zu TECHNO passt. „Mit der Autohaus Liebe Gruppe setzen wir nicht nur unsere positive Entwicklung in 2025 fort, wir wecken auch das Interesse weiterer potenzieller Autohäuser, ihre Kräfte mit uns gemeinsam zu bündeln“, betonte TECHNO-Geschäftsführer Georg Wallus. Jeder Gesellschafter in der Kooperation profitiere von der stetig wachsenden Gemeinschaft. Georg Wallus hob die Win-win-Situation hervor, in der jeder Gesellschafter jederzeit bedarfsgerecht und gebündelt auf ein breit aufgestelltes Leistungsportfolio zurückgreifen könne: „Bei uns dreht sich Tag für Tag immer alles um Effizienz, Geschwindigkeit und Prozessoptimierung. Prozesse müssen einfach und transparent sein und sich durch gemeinsame Ambitionen auszeichnen, damit alle Partner in gleichem Maße davon profitieren.“

Die Situation des stationären Autohandels verändert sich derzeit massiv, darum machen sich immer mehr Autohäuser fit für die Zukunft. Seit Oktober steht daher TECHNO auch der in Sachsen-Anhalt ansässigen Autohaus Liebe Gruppe ständig als verlässlicher Partner zur Seite. Strategisch ausschlaggebend war sowohl für die Geschäftsführer Johannes und Christoph Peckruhn, dass mittlerweile bundesweit rund 2.400 Autohäuser aller Marken in über 600 Städten von den Einkaufsvorteilen und den service- und prozessorientierten Dienstleistungen von TECHNO – DIE AUTOHAUS-KOOPERATION profitieren. Zudem stehe die Marke TECHNO in der Automobilbranche für Verlässlichkeit.

Vertreten ist die Autohaus Liebe Gruppe derzeit an zehn Standorten in vier Bundesländern – Niedersachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Das Marktgebiet der Gruppe erstreckt sich von Braunschweig im Westen bis nach Leipzig im Osten. Neben dem Firmensitz in Sangerhausen mit den Marken Škoda und Maxus gibt es weitere Standorte: in Halle a. d. Saale (Škoda, Maxus), Sondershausen (Škoda), Erfurt (Škoda), Eisleben (Škoda), Leipzig (Škoda, Bürstner, Carado), Braunschweig (Škoda), Salzgitter (Škoda, Arnstadt () und Zwenlau (Gebrauchtwagen und Ford-Service). Das Portfolio umfasst die Marken Škoda, Bürstner und Carado. Mit mehr als 70 Jahren Erfahrung und Tradition sowie rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit jeder Menge Know-how zählt die Autohaus Liebe Gruppe im 71. Jahr ihres Bestehens mehr als zehn Standorte. Bei rund 188 Millionen Euro Gesamtumsatz im Jahr 2024 verkaufte die Autohaus Liebe Gruppe rund 3.055 Neu- und 4.665 Gebrauchtwagen. Dabei lag die Anzahl der Werkstattdurchgänge im Jahr 2024 bei rund 62.000 Pkw.

Das Lebenswerk von Thomas Peckruhn und die Zahlen der heutigen Autohaus Liebe Gruppe sind beeindruckend. Alles beginnt in Sangerhausen mit einer kleinen Reparaturwerkstatt, die Otto Liebe 1954 eröffnet. Mit zunächst sechs Mitarbeitern repariert er vorwiegend Landwirtschaftsmaschinen und Lkw. 1958 schließt Liebe einen Vertrag für die Instandsetzung der im thüringischen Waltershausen gebauten Multicar-Fahrzeuge. 1971 kommt dann die Reparatur von Motorrädern hinzu – der „Multicar- und MZ-Dienst Otto Liebe“ wird zur festen Größe in der Region. Zehn Mitarbeiter hat die Firma zu dieser Zeit, mehr sind in der DDR für Privatbetriebe nicht erlaubt. 1976 stirbt Otto Liebe, und Wolfgang Peckruhn übernimmt die Geschäftsführung. Der Meister des Kfz-Handwerks heiratet aus Liebe eine Liebe – Otto Liebes Tochter Monika. 1982 tritt dann auch Wolfgang Peckruhns Sohn Thomas Peckruhn in das Unternehmen ein, nachdem er eine Ausbildung im Kfz-Instandsetzungswerk Roßla absolviert hat. Später legt auch er – wie zuvor sein Vater – die Prüfung zum Kfz-Meister ab.

Die Wende 1989 bringt schließlich neue Möglichkeiten, aber zunächst auch neue Sorgen: In kürzester Zeit bricht das Motorradgeschäft zusammen. Denn in der DDR ist eine MZ kein Spaßmobil, sondern Alltagsfahrzeug. Und die Leute steigen nun plötzlich um auf das Auto. Die Firma hält sich derweil mit der Instandsetzung des Multicars über Wasser, schließt einen neuen Vertrag mit dem Hersteller. Die Lücke, die MZ gerissen hat, versucht man mit dem Yugo zu schließen, doch mit Ausbruch des Krieges in Jugoslawien ist auch dieses Kapitel schnell beendet.

Die erneute Suche nach einer Alternative ist dann ein wahrer Glücksgriff. 1991 wird die Otto Liebe OHG Vertragshändler der Marke Škoda und startet Mitte der 90er-Jahre richtig durch. 1998 wird das zweite Autohaus in Eisleben eröffnet, 2001 das dritte in Erfurt, mit dem die Autohaus Liebe Gruppe erstmals das Kundenpotenzial der Großstadt erschließt. 2006 folgt die Übernahme eines Škoda-Autohauses in Sondershausen, 2008 die eines Händlers in Halle (Saale), wo das Unternehmen 2017 einen weiteren Neubau eröffnet. Mit dem siebten Standort in Leipzig expandiert die Autohaus Liebe Gruppe 2018 in den sächsischen Markt. Damit nicht genug: Autohäuser in Erfurt, Braunschweig und Salzgitter sollten schnell folgen.

TECHNO-EINKAUF GmbH

Die TECHNO-EINKAUF GmbH mit Standort Hamburg hat sich seit 1968 von einem reinen Einkaufsverbund zur größten deutschen Kooperation für fabrikatsgebundene Autohäuser entwickelt. Die TECHNO-Gesellschafter realisieren im automobilen Markt bundesweit einen jährlichen Außenumsatz von mehr als 42 Milliarden Euro mit rund 2.400 Autohäusern in über 600 Städten und Gemeinden. Mittlerweile vertreten TECHNO-Gesellschafter bundesweit rund 40 Marken – darunter sind mehr als die Hälfte der Top 100 markengebundenen Autohäuser in Deutschland. Mit einem Konzept, das das Produktmanagement im automobilen Bereich mit einem Dienstleistungsangebot verknüpft, ist TECHNO als Unternehmen heute einzigartig auf dem deutschen Markt und kümmert sich mit seinen kompetenten und qualifizierten Mitarbeitern um die Wünsche und Bedürfnisse der Gesellschafter. Neben dem Kerngeschäft im Produktportfolio-Management hat TECHNO in den letzten Jahren die Leistungsfelder Online-Systeme, Konzeptentwicklung, Marketingservices, Versicherungs- und Finanzservices sowie Schadenmanagement und Consulting-Solutions weiter ausgebaut. Über eine Million Artikel aus den Bereichen Zubehör, Verschleiß- und Ersatzteile sowie Dienstleistungen von über 270 Lieferantenpartnern befinden sich aktuell im Programm.

