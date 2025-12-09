Novartis verbündet sich in Milliardendeal mit Biotechfirma Relation

Frankfurt, 09. Dez (Reuters) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis geht mit der britischen Biotechfirma Relation eine Partnerschaft zur Entwicklung neuer Medikamente gegen atopische Erkrankungen wie Neurodermitis ein.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Relation zunächst 55 Millionen Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Summe setzt sich aus einer Vorauszahlung, einer Kapitalbeteiligung und zusätzlichen Mitteln für Forschung und Entwicklung zusammen. Zudem winken Relation erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu 1,7 Milliarden Dollar sowie gestaffelte Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz möglicher Produkte aus der Partnerschaft.

Die Zusammenarbeit verbindet die KI-gestützte Plattform von Relation zur Medikamentenentwicklung mit der Expertise von Novartis in der Immundermatologie. Ziel ist es, neue Zielstrukturen für Medikamente zu identifizieren und zu validieren. Novartis erhält die weltweiten Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für alle aus der Kooperation hervorgehenden Wirkstoffkandidaten.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)