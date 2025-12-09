W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Silber im Chart-Check: Kursverdoppler: Geht die Rally weiter? - HSBC Daily Trading TV 09.12.2025

In dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV nimmt Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse #HSBC Deutschland, das Edelmetall #Silber unter die Lupe.

