EZB-Ratsmitglieder sprechen sich gegen Zinssenkung aus

Paris/, 10. Dez (Reuters) - Führende Vertreter der Europäischen Zentralbank (EZB) haben Zinssenkungen eine Absage erteilt.

"Es wäre wohl das Klügste, die Zinsen beizubehalten", sagte der französische Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau am Mittwoch dem Fernsehsender CNews und dem Radiosender Europe 1. Ähnlich äußerte sich EZB-Ratsmitglied Gediminas Simkus. "Wir haben eine Inflationsrate, die mittelfristig mehr oder weniger nahe am Ziel von zwei Prozent liegt", sagte er der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Das spricht dafür, dass eine Zinsänderung nicht nötig ist - nicht nur bei der nächsten Sitzung im Dezember, sondern auch bei weiteren Sitzungen."

Die EZB hat ihren Leitzins von Mitte 2024 bis Mitte 2025 von vier auf zwei Prozent halbiert, weil die Inflation nachgelassen hat. Seither blieb der Zinssatz unverändert. Die EZB entscheidet in der kommenden Woche erneut über ihre Geldpolitik.

(Bericht von Benoit Van Overstraeten und Ruchika Khanna, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Myria Mildenberger - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)