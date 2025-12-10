W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EZB-Ratsmitglieder sprechen sich gegen Zinssenkung aus

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Paris/, 10. Dez (Reuters) - Führende Vertreter der Europäischen Zentralbank (EZB) haben Zinssenkungen eine Absage erteilt.

"Es wäre wohl das Klügste, die Zinsen beizubehalten", sagte der französische Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau am Mittwoch dem Fernsehsender CNews und dem Radiosender Europe 1. Ähnlich äußerte sich EZB-Ratsmitglied Gediminas Simkus. "Wir haben eine Inflationsrate, die mittelfristig mehr oder weniger nahe am Ziel von zwei Prozent liegt", sagte er der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Das spricht dafür, dass eine Zinsänderung nicht nötig ist - nicht nur bei der nächsten Sitzung im Dezember, sondern auch bei weiteren Sitzungen."

Die EZB hat ihren Leitzins von Mitte 2024 bis Mitte 2025 von vier auf zwei Prozent halbiert, weil die Inflation nachgelassen hat. Seither blieb der Zinssatz unverändert. Die EZB entscheidet in der kommenden Woche erneut über ihre Geldpolitik.

(Bericht von Benoit Van Overstraeten und Ruchika Khanna, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Myria Mildenberger - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 08.12.2025
Gewinne im Dax bröckeln ab - Bayer klarer Favorit im Leitindex08. Dez. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Deutschland weiter "depressiv"
Börsianer blicken positiver auf Euro-Konjunktur08. Dez. · Reuters
Flaggen der EU-Länder sind zu sehen
US- und China-Geschäft schrumpft
Deutsche Exporte wachsen minimalgestern, 09:34 Uhr · Reuters
Deutsche Exporte wachsen minimal
Dax Tagesrückblick 05.12.2025
Dax klettert dank Zinshoffnung über 24.000 Punkte - Stahlwerte stärker05. Dez. · onvista
Dax Logo
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musst08. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märkten07. Dez. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden