FED Zinsentscheid | Spezial

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Heute erwartet uns ein klassischer „hawkish cut“: Die Fed dürfte die Zinsen ein drittes Mal senken, gleichzeitig aber klar signalisieren, dass die Hürde für weitere Schritte hoch bleibt. Das FOMC ist tief gespalten – zwischen jenen, die den Arbeitsmarkt stützen wollen, und jenen, die die hartnäckige Inflation fürchten. Entscheidend sind heute nicht der Cut, sondern die Dissents, die Forward Guidance und der Dot Plot, der für 2026 wohl weiter über den Markterwartungen liegt. Powell muss die Balance zwischen Lockerung und Glaubwürdigkeit halten und dürfte betonen, dass die Fed „erst einmal fertig“ ist. Der Markt ist extrem dovish positioniert – jede hawkishe Nuance kann starke Bewegungen auslösen.



#finanzmarkt #eröffnungsglocke



► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung