SFS festigt Marktposition im Handelsgeschäft

EQS Group · Uhr
SFS Group Schweiz AG / Schlagwort(e): Ankauf
10.12.2025 / 07:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Hoffmann SE, ein Unternehmen der SFS Group, übernimmt die drei Partnerunternehmen Gödde GmbH, Oltrogge Werkzeuge GmbH und Hch. Perschmann GmbH. Der Vollzug der Transaktionen wird unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe bis Ende März 2026 erwartet. Mit diesen strategischen Akquisitionen werden der direkte Marktzugang in Europa ausgebaut und Synergiepotenziale genutzt.

Medien & Newsroom

Freundliche Grüsse

Benjamin Sieber
Valentina Dönz

Corporate Communications

SFS Group AG
Rosenbergsaustrasse 8, CH-9435 Heerbrugg
T +41 71 727 62 48
corporate.communications@sfs.com
sfs.com

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SFS Group Schweiz AG
Rosenbergsaustrasse 8
9435 Heerbrugg
Schweiz
Telefon:+41717275151
E-Mail:corporate.communications@sfs.com
Internet:www.sfs.com
ISIN:CH0239229302
Valorennummer:23922930
Börsen:SIX Swiss Exchange
EQS News ID:2242928
Ende der MitteilungEQS News-Service

2242928 10.12.2025 CET/CEST

