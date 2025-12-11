W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: Volksbank Wien bestellt Christine Grabmair zur neuen Vorständin für IT und Digitalisierung

Mag. Christine Grabmair, MSc, übernimmt ab Jänner 2026 die  
Verantwortung für IT und Digitalisierung im 
Volksbanken-Verbund und bringt internationale Expertise in 
diesen Bereich ein 

Wien (APA-ots) - Der Aufsichtsrat der VOLKSBANK WIEN AG hat Mitte  
September 2025 die 
Bestellung von Christine Grabmair zur neuen Vorständin für IT und 
Digitalisierung beschlossen. Sie übernimmt ihre Funktion am 1. Jänner 
2026 und verstärkt damit das Vorstandsteam der Volksbank Wien, die 
als Zentralorganisation die Aktivitäten des Volksbanken-Verbundes 
steuert. 

Grabmair bringt umfangreiche Erfahrung im internationalen IT- 
Management sowie in digitalen Transformationsprogrammen und 
Großprojekten mit. Zu ihren zentralen beruflichen Stationen zählen 
thyssenkrupp als CIO im Automotive- und Engineering-Bereich, E.ON SE 
in leitenden IT-Funktionen und zuletzt die Position als Chief 
Transformation & Security Officer bei BayWa r.e. AG, einem 
Unternehmen im Sektor der erneuerbaren Energien. Ihre fachliche Basis 
bildet ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der 
Wirtschaftsuniversität Wien und ein berufsbegleitender Master in 
Information Systems an der Universität Göttingen. 

Zwtl.: Digitale Kompetenz im Vordergrund 

In ihrer neuen Rolle beim Volksbanken-Verbund verantwortet 
Christine Grabmair die strategische Neuausrichtung der Bank im 
Technologie- und Digitalbereich sowie die Optimierung technologischer 
Lösungen. Mit ihrem Fachwissen wird sie die digitale 
Weiterentwicklung der Bank unterstützen und entsprechende Initiativen 
vorantreiben. Der Volksbanken-Verbund stärkt damit seine 
organisatorischen und technologischen Strukturen im Hinblick auf 
zukünftige Anforderungen. 

Zwtl.: Schwerpunkte der neuen Funktion 

Zu ihren zentralen Aufgaben zählen die Digitalisierung der Kunden 
- und Produktstrecken, die Optimierung der internen IT-Services sowie 
die Erweiterung führender Ansätze wie Cloud und Künstliche 
Intelligenz. Ein Schwerpunkt liegt zudem in der Steuerung und engen 
Zusammenarbeit mit Technologiepartnern im Banking-as-a-Service-Modell 
sowie in der Sicherstellung hoher regulatorischer Standards im 
Auslagerungsmanagement. Grabmair leitet außerdem die 
Weiterentwicklung der gesamten IT-Landschaft und die Umsetzung einer 
ganzheitlichen Cyber-Security-Strategie. 

"Die Bank von heute ist sowohl Technologieunternehmen als auch 
verlässlicher Finanzpartner. Digitalisierung ist für uns ein Mittel, 
um Kundennähe zu vertiefen und Beratung zu bieten, die persönlich und 
effizient bleibt. Die Modernisierung unserer Kundenstrecken und ein 
stabiles IT-Setup sichern Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit, wofür 
Christine Grabmair mit ihrer Erfahrung entscheidende Impulse setzen 
wird", betont Gerald Fleischmann, Generaldirektor der Volksbank Wien 
und Sprecher des Volksbanken-Verbundes. 

Christine Grabmair erklärt: "Ich freue mich sehr, Teil des 
Volksbanken-Teams zu sein und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und 
Kollegen den Ausbau der IT mitzugestalten. Mein Know-how möchte ich 
einbringen, um das Team bestmöglich zu unterstützen und Innovationen 
zu fördern. Ziel ist es, digitale Kundenerlebnisse zu kreieren, die 
Vertrauen schaffen und stärken. Gleichzeitig werde ich die 
Widerstandsfähigkeit und Sicherheit unserer Systeme konsequent neu 
ausrichten - als Grundlage für die Zukunft des gesamten Volksbanken- 
Verbundes." 

Zwtl.: VOLKSBANK WIEN AG 

Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.307 Mitarbeiter:innen ( 
Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen 
Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie 
der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der 
österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft 
erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation 
auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand 
30.06.2025). Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz 
sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen 
Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 

Der Volksbanken-Verbund 

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige 
Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die 
Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK 
zählen. Die Zentralorganisation des Volksbanken-Verbundes ist seit 
Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über 
eine Bilanzsumme von rd. 32,6 Mrd. Euro und betreut mit 3.151 
Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rund 1 
Mio. Kund:innen in ganz Österreich (Stand: 30.06.2025). Weitere 
Informationen auf www.volksbank.at bzw. 
www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben 
dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der 
unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   VOLKSBANK WIEN AG 
   Mag. Miriam Daill 
   Leitung Unternehmenskommunikation, Unternehmenssprecherin 
   Telefon: +43 1 40 137 - 0 
   E-Mail: miriam.daill@volksbankwien.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12045/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0054    2025-12-11/10:15
