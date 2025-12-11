APA ots news: Volksbank Wien bestellt Christine Grabmair zur neuen Vorständin für IT und Digitalisierung

Mag. Christine Grabmair, MSc, übernimmt ab Jänner 2026 die Verantwortung für IT und Digitalisierung im Volksbanken-Verbund und bringt internationale Expertise in diesen Bereich ein Wien (APA-ots) - Der Aufsichtsrat der VOLKSBANK WIEN AG hat Mitte September 2025 die Bestellung von Christine Grabmair zur neuen Vorständin für IT und Digitalisierung beschlossen. Sie übernimmt ihre Funktion am 1. Jänner 2026 und verstärkt damit das Vorstandsteam der Volksbank Wien, die als Zentralorganisation die Aktivitäten des Volksbanken-Verbundes steuert. Grabmair bringt umfangreiche Erfahrung im internationalen IT- Management sowie in digitalen Transformationsprogrammen und Großprojekten mit. Zu ihren zentralen beruflichen Stationen zählen thyssenkrupp als CIO im Automotive- und Engineering-Bereich, E.ON SE in leitenden IT-Funktionen und zuletzt die Position als Chief Transformation & Security Officer bei BayWa r.e. AG, einem Unternehmen im Sektor der erneuerbaren Energien. Ihre fachliche Basis bildet ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien und ein berufsbegleitender Master in Information Systems an der Universität Göttingen. Zwtl.: Digitale Kompetenz im Vordergrund In ihrer neuen Rolle beim Volksbanken-Verbund verantwortet Christine Grabmair die strategische Neuausrichtung der Bank im Technologie- und Digitalbereich sowie die Optimierung technologischer Lösungen. Mit ihrem Fachwissen wird sie die digitale Weiterentwicklung der Bank unterstützen und entsprechende Initiativen vorantreiben. Der Volksbanken-Verbund stärkt damit seine organisatorischen und technologischen Strukturen im Hinblick auf zukünftige Anforderungen. Zwtl.: Schwerpunkte der neuen Funktion Zu ihren zentralen Aufgaben zählen die Digitalisierung der Kunden - und Produktstrecken, die Optimierung der internen IT-Services sowie die Erweiterung führender Ansätze wie Cloud und Künstliche Intelligenz. Ein Schwerpunkt liegt zudem in der Steuerung und engen Zusammenarbeit mit Technologiepartnern im Banking-as-a-Service-Modell sowie in der Sicherstellung hoher regulatorischer Standards im Auslagerungsmanagement. Grabmair leitet außerdem die Weiterentwicklung der gesamten IT-Landschaft und die Umsetzung einer ganzheitlichen Cyber-Security-Strategie. "Die Bank von heute ist sowohl Technologieunternehmen als auch verlässlicher Finanzpartner. Digitalisierung ist für uns ein Mittel, um Kundennähe zu vertiefen und Beratung zu bieten, die persönlich und effizient bleibt. Die Modernisierung unserer Kundenstrecken und ein stabiles IT-Setup sichern Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit, wofür Christine Grabmair mit ihrer Erfahrung entscheidende Impulse setzen wird", betont Gerald Fleischmann, Generaldirektor der Volksbank Wien und Sprecher des Volksbanken-Verbundes. Christine Grabmair erklärt: "Ich freue mich sehr, Teil des Volksbanken-Teams zu sein und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen den Ausbau der IT mitzugestalten. Mein Know-how möchte ich einbringen, um das Team bestmöglich zu unterstützen und Innovationen zu fördern. Ziel ist es, digitale Kundenerlebnisse zu kreieren, die Vertrauen schaffen und stärken. Gleichzeitig werde ich die Widerstandsfähigkeit und Sicherheit unserer Systeme konsequent neu ausrichten - als Grundlage für die Zukunft des gesamten Volksbanken- Verbundes." Zwtl.: VOLKSBANK WIEN AG Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.307 Mitarbeiter:innen ( Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand 30.06.2025). Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Der Volksbanken-Verbund Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK zählen. Die Zentralorganisation des Volksbanken-Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von rd. 32,6 Mrd. Euro und betreut mit 3.151 Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rund 1 Mio. Kund:innen in ganz Österreich (Stand: 30.06.2025). Weitere Informationen auf www.volksbank.at bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: VOLKSBANK WIEN AG Mag. Miriam Daill Leitung Unternehmenskommunikation, Unternehmenssprecherin Telefon: +43 1 40 137 - 0 E-Mail: miriam.daill@volksbankwien.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12045/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0054 2025-12-11/10:15