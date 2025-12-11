EQS-News: Audi Gruppe und UST schließen strategische Partnerschaft: UST erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Italdesign

EQS-News: UST / Schlagwort(e): Miscellaneous

Audi CTO Geoffrey Bouquot: „UST ist der ideale Partner, um das solide Fundament von Italdesign zu stärken und gleichzeitig neue Marktchancen zu eröffnen"

Automobili Lamborghini S.p.A. behält eine Beteiligung an Italdesign Giugiaro S.p.A.

UST und Italdesign werden zusammenarbeiten, um ihre sich ergänzenden Kompetenzen für ein langfristiges und nachhaltiges Wachstum zu kombinieren

BERLIN, INGOLSTADT, Deutschland, und MONCALIERI, Italien, 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Der Audi Konzern geht eine strategische Partnerschaft mit UST ein, einem globalen Transformationsunternehmen, das sich auf KI-gestützte Technologie, Design und Engineering spezialisiert hat. UST, mit Hauptsitz in Aliso Viejo, Kalifornien (USA), hat eine Vereinbarung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Italdesign unterzeichnet. Die derzeitige Muttergesellschaft von Italdesign, Lamborghini, ist Teil des Audi-Konzerns und wird eine bedeutende Beteiligung behalten. Damit bleibt Audi langfristig ein strategischer Partner von Italdesign und ein wichtiger Kunde des Unternehmens.

Durch die mehrheitliche Übernahme von Italdesign durch UST entsteht eine starke Partnerschaft, die das Know-how von UST in den Bereichen Automobiltechnik, künstliche Intelligenz, softwaredefinierte Fahrzeugentwicklung und digitales Ökosystemdesign mit dem fundierten Wissen von Italdesign in den Bereichen Fahrzeug- und Produktdesign, Engineering, Prototyping, Kleinserienfertigung und Automobilelektronik verbindet. Gemeinsam werden die Unternehmen in der Lage sein, ein umfassendes und integriertes Angebot an Dienstleistungen anzubieten - von der frühen Konzeption und dem Design über die Hard- und Softwareentwicklung bis hin zu Produktionssystemen. Diese kombinierte Fähigkeit soll die Entwicklung vollständig moderner, digitaler Fahrzeuge unterstützen.

Darüber hinaus beabsichtigen UST und Italdesign, diesen integrierten Ansatz auf eine globale Ebene auszuweiten. UST wird es Italdesign ermöglichen, seine internationale Präsenz in über 30 Ländern auszubauen. Als neuer Mehrheitseigentümer wird UST die operative Verantwortung übernehmen und dabei das italienische Erbe, die Designkultur und das Talent der Mitarbeiter von Italdesign in Ehren halten und weiter ausbauen.

Audi bleibt ein wichtiger langfristiger Partner von Italdesign, der Kontinuität und eine kontinuierliche Zusammenarbeit in den Bereichen sicherstellt, die den Ruf von Italdesign seit mehr als fünf Jahrzehnten geprägt haben. Italdesign ist seit 2010 Teil des Volkswagen Konzerns. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen. UST und der Audi-Konzern haben weder den Investitionswert noch andere Vertragsdetails bekannt gegeben.

Geoffrey Bouquot, Vorstand für Technische Entwicklung der AUDI AG: „Italdesign ist seit vielen Jahren ein geschätzter Partner in unserem Entwicklungsnetzwerk, der seine Expertise vom Design bis zur Prototypen- und Serienentwicklung einbringt. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Zusammenarbeit auch unter der neuen Eigentümerstruktur erfolgreich sein und gute Ergebnisse liefern wird. UST ist der ideale Partner, um die solide Basis von Italdesign zu stärken und gleichzeitig neue Marktchancen zu eröffnen. Gemeinsam wollen wir sicherstellen, dass Italdesign ein innovatives Unternehmen im Bereich Automobildesign und -technik bleibt."

Krishna Sudheendra, Chief Executive Officer, UST: „Italdesign hat die Art und Weise, wie die Welt Mobilität erlebt, geprägt, und sein Erbe an exzellentem Design wird weltweit respektiert. Wir sind dankbar für das Vertrauen, das uns entgegengebracht wird, während wir dieses nächste gemeinsame Kapitel beginnen. Unsere Aufgabe ist es, die Vision von Italdesign zu unterstützen, sein Erbe zu ehren und neue Fähigkeiten einzubringen, die dem Team helfen, weiter zu wachsen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Italdesign und unseren Partnern im gesamten Audi Konzern, um das zu entwickeln, was als nächstes kommt."

Antonio Casu, Chief Executive Officer bei Italdesign Giugiaro S.p.A.: „Diese Partnerschaft wird allen Beteiligten Vorteile bringen. Sie wird es Italdesign ermöglichen, die Expansion seines Dienstleistungsportfolios in neuen Märkten zu beschleunigen und eine tiefere Durchdringung verschiedener internationaler Märkte zu erreichen. Italdesign hat sich zum Ziel gesetzt, zum weltweit ersten Vollintegrator von Hard- und Software zu machen, sowohl im Automobilsektor als auch in anderen industriellen Hochtechnologiebereichen."

Gilroy Mathew, Chief Operating Officer, UST: „Diese Akquisition spiegelt unsere kühne Vision wider, den Mobilitätssektor zu verändern, indem wir das renommierte Erbe von Italdesign im Bereich Fahrzeugdesign und -herstellung mit der Expertise von UST in den Bereichen Fahrzeugelektronik, eingebettete Systeme und KI kombinieren. Mit dieser Kombination aus exzellentem Design und fortschrittlicher digitaler Technik stehen wir an der Spitze der Automobilinnovation und bieten Produktdesign der nächsten Generation, Simulationen, Fahrzeugelektronik, Konnektivität, ADAS und Hyper-Personalisierung. Wir sind in der Lage, die Zukunft der Automobilinnovation voranzutreiben. Gemeinsam werden wir mit globalen OEMs zusammenarbeiten, um ihre Entwicklung in der Ära der Software-definierten Fahrzeuge zu beschleunigen."

Über die Audi Gruppe

Der Audi Konzern ist einer der erfolgreichsten Hersteller von Automobilen und Motorrädern im Premium- und Luxussegment. Die Marken Audi, Bentley, Lamborghini und Ducati produzieren an 22 Standorten in 13 Ländern. Audi ist mit seinen Partnern in mehr als 100 Märkten weltweit vertreten. Zum 31. Dezember 2024 arbeiten mehr als 88.000 Menschen für den Audi Konzern, davon mehr als 55.000 bei der AUDI AG in Deutschland. Mit seinen attraktiven Marken und zahlreichen neuen Modellen geht der Konzern konsequent seinen Weg zum Anbieter nachhaltiger, voll vernetzter Premium-Mobilität. Weitere Informationen finden Sie unter www.audi.com/en.

Über ITALDESIGN

Italdesign ist ein weltweit tätiges Unternehmen in den Bereichen Design, Engineering und Produktion, das für seinen kundenorientierten und methodengesteuerten Innovationsansatz im Automobilsektor bekannt ist. Es agiert als echter Systemintegrator und ist einer der wenigen One-Stop-Shops in der Automobilwelt. Mit Hauptsitz in Moncalieri, Turin, Italien, im Herzen des Vehicle Valley Piemonte, und mit mehr als 1.300 Fachleuten an 10 internationalen Standorten gestaltet Italdesign seit mehr als 57 Jahren die Zukunft von Mobilität, Produkt- und Transportdesign. Das Unternehmen bietet durchgängige, vertikale und integrierte Lösungen an, die vom Konzept bis zur Serienproduktion reichen. Die multidisziplinären Teams von Italdesign, die sich auf die Automobilbranche konzentrieren, liefern Projekte für etablierte Marken und aufstrebende Unternehmen und unterstützen die Industrialisierung neuer Produkte mit modernsten Methoden und Werkzeugen.

Neben dem automobilen Erbe mit über 100 Showcars und Forschungsprototypen und mehr als 300 Serienmodellen, die im Laufe der Jahre realisiert wurden, hat die Industriedesignabteilung des Unternehmens über 1.000 Industrie- und Transportdesignprodukte entwickelt, die von Konsumgütern bis hin zu professioneller Ausrüstung und Lösungen für den öffentlichen Verkehr reichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.italdesign.it.

Über UST

Seit 1999 arbeitet UST Seite an Seite mit den weltbesten Unternehmen und führenden OEMs in der Automobilindustrie, um durch Transformation einen starken Einfluss auszuüben. Angetrieben durch Technologie, angetrieben durch KI, inspiriert durch Menschen und geleitet von unserem Ziel, arbeiten wir mit unseren Kunden vom Design bis zum Betrieb zusammen. Unsere KI-gesteuerten digitalen Lösungen, firmeneigenen Plattformen, unser Engineering, unsere Forschung und Entwicklung, unsere Produkte und unser Innovations-Ökosystem verwandeln zentrale Herausforderungen in wirkungsvolle, bahnbrechende Lösungen. Mit fundierten Branchenkenntnissen und einer zukunftsorientierten Denkweise bringen wir Fachwissen, Innovation und Agilität in die Organisationen unserer Kunden ein und sorgen so für einen messbaren Mehrwert und positive, dauerhafte Veränderungen für sie, ihre Kunden und Gemeinden auf der ganzen Welt. Gemeinsam mit mehr als 30.000 Mitarbeitern in über 30 Ländern bauen wir für eine grenzenlose Wirkung - und berühren dabei Milliarden von Menschen. Besuchen Sie uns unterwww.UST.com.

