IRW-News: CanCambria Energy Corp. : CanCambria Energy stellt Betriebsupdate bereit und reicht technischen Betriebsplan für Explorationskonzession Kiskunhalas ein

IRW-PRESS: CanCambria Energy Corp. : CanCambria Energy stellt Betriebsupdate bereit und reicht technischen Betriebsplan für Explorationskonzession Kiskunhalas ein

Vancouver, BC - 11. Dezember 2025 / IRW-Press / CanCambria Energy Corp. (TSX-V: CCEC) (FWB: 4JH) (OTCQB: CCEYF) (CanCambria oder das Unternehmen) freut sich, ein Betriebsupdate innerhalb des Gebiets der Abbaukonzession BA-IX bereitzustellen, einschließlich der Vorbereitungen für die Bohrungen im Tight-Gas-Feld Kiskunhalas über dem Bohrstandort CC-Ba-E-2. Das Bohrloch ist genehmigt, zugelassen und soll voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2026 gebohrt werden.

Um diesen Zeitplan einzuhalten, hat sich das Unternehmen zu Folgendem verpflichtet:

- Installation des Leitungsrohrs

- Ausführung der Bestellung für Rohre und Verrohrung

- Vorbereitende Maßnahmen für die Pipeline, um die Förderkapazität für das erste Bohrloch sicherzustellen

Olvisz98 (ein in Ungarn zugelassenes Dienstleistungsunternehmen und strategischer Partner des Unternehmens) hat das 20-Leitungsrohr sicher installiert und auf eine Einbautiefe von 72 m zementiert. Diese Arbeiten stellen den offiziellen Beginn der Errichtung des Bohrlochs CC-Ba-E-2 dar.

Das Unternehmen hat außerdem einen Bestellauftrag mit Tenaris Silcotub (Rumänien) hinsichtlich der Rohre (Bohrverrohrung) für das Bohrloch CC-Ba-E-2 unterzeichnet, deren Lieferung bis 30. Juni 2026 erwartet wird. Eine Anzahlung in Höhe von 100.000 USD (etwa 7 % des Rechnungsbetrags) wurde bereits geleistet und die Fertigung soll Anfang 2026 beginnen.

Das Unternehmen geht außerdem davon aus, dass es Anfang des ersten Quartals 2026 mit der Wiederinbetriebnahme der bestehenden Infrastruktur vor Ort beginnen kann, nämlich der 4-Erdgasleitung zur Gasspeichereinrichtung in Zsana (betrieben von MVM Gas Storage Ltd.).

CanCambria freut sich außerdem bekannt zu geben, dass das Unternehmen den technischen Betriebsplan (TOP) für sein 945,9 km² (233.737 Acres) großes Konzessionsgebiet Kiskunhalas (KCA) eingereicht hat. Der TOP bestätigt das Engagement von CanCambria für das Explorationsprogramm 2026-2029 für das KCA, einschließlich

- geologischer und geophysikalischer Studien im Laufe des Jahres 2026 hinsichtlich der Integration historischer Bohrloch- und Produktionsdaten vom KCA, um mehrere konventionelle und unkonventionelle Leads und Prospects zu verfeinern, die aus der 400 km² umfassenden Kiha-3D-Seismikuntersuchung aus dem Jahr 2011 sowie aus 2D-Seismikuntersuchungen auf über 3.000 Linienkilometer in mehreren Jahren identifiziert wurden.

- Im Jahr 2027 ist ein seismisches 3D-Erfassungs- und Verarbeitungsprogramm für den Soltvadkert Trough (über 213 km²) geplant, einem weitestgehend unzureichend erkundeten Becken aus dem Miozän, das als vielversprechend für Erdgas gilt und mehrere kleine alte Ölfelder beherbergt.

- Anhand der Ergebnisse des 3D-Seismikprogramms werden mindestens zwei Standorte für Tiefenbohrungen ausgewählt, die 2029 gebohrt werden könnten.

Das Unternehmen hat das Erweiterungsgebiet Kiskunhalas vollständig in den bestehenden Tight-Gas-Fairway im Kiskunhalas Trough integriert und somit den Felderschließungsplan um 2.000 Acres und zwölf Bohrstandorte erweitert. Zwei weitere vielversprechende Ressourcenbewertungsstudien befinden sich in der Planungsphase. Im Rahmen der ersten Studie wird der konventionelle ölreiche Abschnitt in einer geringen Tiefe oberhalb von 2.000 m bewertet werden, der bis zu 15 Erkundungsgebiete umfasst. Die zweite Bewertung wird von den Ergebnissen der geplanten 3D-Seismikuntersuchung abhängen, die den tiefen Tight-Gas-Fairway im analogen Becken im Norden (Soltvadkert Trough) anpeilt.

Das Unternehmen sucht zurzeit einen strategischen Partner für die Exploration und die Finanzierung eines Teils des oben genannten KCA-Arbeitsprogramms und die Möglichkeiten in dieser Region werden im Rahmen des bereits am 16. Oktober 2025 bekannt gegebenen Prozesses der Raiffeisen Bank International AG vermarktet.

President und CEO Dr. Paul Clarke sagte: Die Wachstumsorientierung und das Geschäftsmodell von CanCambria innerhalb des KCA bieten Zugang zu einer Vielzahl von zukünftigen Bewertungs- und Erschließungsmöglichkeiten, die allesamt unser Kerngeschäft ergänzen. Da wir einen Bohrplan für Mitte 2026 anstreben, beginnen wir proaktiv mit der Beschaffung wichtiger Komponenten mit langer Lieferzeit. Wir sind weiterhin bestrebt, die energiepolitischen Herausforderungen Europas anzugehen und unsere betrieblichen, technischen und kommerziellen Meilensteine voranzutreiben, und wir freuen uns darauf, Anfang 2026 weitere Informationen über die voraussichtliche Ressourcengröße, den Bestand und das Risikoprofil, die unserem Portfolio hinzugefügt werden sollen, bekannt zu geben.

Über CanCambria Energy Corp.

CanCambria Energy Corp. ist ein kanadisches Explorations- und Produktionsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Tight-Gas-Vorkommen (Anm.: Erdgaslagerstätten mit sehr gering durchlässigem Gestein) spezialisiert hat. CanCambria konzentriert sich mit seinem weltweit erfahrenen Führungsteam auf hochwertige, risikoarme Projekte mit direktem Zugang zu profitablen Märkten. Durch den Einsatz der fortschrittlichsten Technologien der Branche strebt CanCambria die Kommerzialisierung seines Vorzeigeprojekts an, des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Kiskunhalas im Süden Ungarns, eine der bedeutenden Gaskondensatressourcen im Herzen Europas.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Paul Clarke PhD

CEO & President

paul.clarke@cancambria.com

Larry Busnardo

VP, Investor Relations

larry.busnardo@cancambria.com

Investor Relations - Nordamerika

KIN Communications Inc.

604-684-6730

ccec@kincommunications.com

E-Mail: info@CanCambria.com

Webseite: www.CanCambria.com

VORSICHTSHINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen) dar. Ohne das Vorstehende einzuschränken, beinhalten solche zukunftsgerichteten Informationen Aussagen über das Angebot, die Geschäftspläne, Erwartungen, Kapitalkosten und Ziele des Unternehmens. In dieser Pressemitteilung werden Wörter wie können, würden, könnten, werden, wahrscheinlich, glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, planen, schätzen und ähnliche Wörter sowie die negative Form davon verwendet, um zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Informationen sind nicht als Garantien für künftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und geben nicht notwendigerweise genaue Hinweise darauf, ob oder zu welchem Zeitpunkt oder bis zu welchem Zeitpunkt solche künftigen Leistungen erreicht werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und/oder auf dem guten Glauben des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen unvorhersehbaren Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt noch ändern. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82170

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82170

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82170&tr=1

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82170&tr=1

