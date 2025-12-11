Nach drei Plusjahren jetzt noch ein viertes? - ntv Zertifikate 11.12.2025

Für die #Börsen ist das Jahr 2025 trotz aller Unsicherheiten insgesamt gut gelaufen. Kann sich das auch im kommenden Jahr so fortsetzen? Sarah Sendner hat darüber an der #WallStreet mit Julius Weiß von der #HSBC gesprochen.



