dpa-AFX · Uhr
APA ots news: FMA-Bericht: Vermögen österreichischer Investmentfonds steigt auf neuen Rekord von 240,5 Mrd.

Netto-Zuflüsse und Marktentwicklung sorgen für 3,4% Wachstum  
heimischer Fonds im 3. Quartal. 

Wien (APA-ots) - Starke Netto-Zuflüsse in Aktien- und Rentenfonds sowie  
eine insgesamt 
freundliche Entwicklung an den globalen Finanzmärkten haben den 
österreichischen Investmentfonds einen neuen Rekord beschert. Das 
zeigt der Quartalsbericht Asset Management der österreichischen 
Finanzmarktaufsicht (FMA). 

Am Ende des 3. Quartals lag das verwaltete Vermögen der von 
österreichischen Kapitalanlagegesellschaften und Fondsmanagern 
aufgelegten Investmentfonds bei 240,5 Milliarden und damit 3,4% oder 
8 Milliarden über dem Stand vom 30. Juni 2025. 

Nettomittelzuflüsse von jeweils rund 1 Milliarde verzeichneten 
im Quartal Aktien- und Rentenfonds, während Misch- und 
Immobilienfonds Abflüsse zu verzeichnen hatten. In Summe flossen den 
österreichischen Fonds netto 1,59 Milliarden neue Mittel zu. 

Nachhaltigkeitsfonds gemäß Art. 8 und 9 der SFDR wuchsen ähnlich 
stark wie der Markt und machen etwa die Hälfte des gesamten 
verwalteten Vermögens aus. 

Verwaltetes Vermögen          Ende Q3      Ggü. Q2    Nettozuflüsse 

Investmentfonds gesamt        240,5 Mrd. +3,4% 1,591 Mrd. 

Davon: 

Mischfonds                     108,3 Mrd. +2,7% -219 Mio. 

Rentenfonds                    65,9 Mrd. +2,2% 971 Mio. 

Aktienfonds                    52,1 Mrd. +7,7% 1,004 Mrd. 

Immobilienfonds                7,32 Mrd. -2,2% -165 Mio. 

Davon Nachhaltigkeitsfonds:   119,6 Mrd. +3,6% 354 Mio. 

"Hellgrün" (Art. 8)           117,2 Mrd. +3,5% 303 Mio. 

"Dunkelgrün" (Art. 9)         2,41 Mrd. +10% 51,2 Mio. 

Alle weiteren Zahlen, Daten und Fakten finden Sie im 
Quartalsbericht Asset Management der FMA . 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0065    2025-12-12/10:15
APA

