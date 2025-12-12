W​e​r​b​u​n​g ausblenden
DAX® - Abwärtstrend gebrochen: Vorfahrt für Jahresendrally

HSBC Daily Trading

Abwärtstrend gebrochen: Vorfahrt für Jahresendrally

Seit dem temporären Rutsch unter die Marke von 23.000 Punkten befindet sich der DAX® wieder in der Erfolgsspur. Im Verlauf dieser Erholungsbewegung konnten die deutschen „blue chips“ um 1.400 Punkte zulegen. Gestern kam es zu einem bemerkenswerten Ausrufezeichen: Nachdem das Aktienbarometer dem kurzfristigen Abwärtstrend seit Oktober (akt. bei 24.122 Punkten) einige Tage Respekt gezollt hatte, folgte nun dessen Bruch (siehe Chart) – ein wichtiges Signal in Sachen „Jahresendrally“ oder besser „Fortsetzung der Jahresendrally“. Damit rückt das Novemberhoch (24.441 Punkte) auf die Agenda, welches zudem recht gut mit dem oberen Bollinger Band (akt. bei 24.390 Punkten) harmoniert. Danach definieren die Rekordstände bei 24.639/24.771 Punkten die nächsten Barrieren. Rückenwind liefert das neue Allzeithoch beim Dow Jones® (48.756 Punkte), während die Börsenstimmung ein Gegengewicht darstellt. In der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) gab es wenig Veränderung. Das heißt aber auch, dass weiterhin der Bullenanteil unter den US-Privatanlegern (44,6 %) deutlich über dem der Pessimisten (30,6%) liegt. Per Saldo sind die Retailinvestoren jenseits des Atlantiks also recht optimistisch unterwegs.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



