Der Dax hat am Freitag weiter zugelegt und das Hoch des Monats November überwunden. Das lag - bevor der deutsche Leitindex in den darauffolgenden Tagen auf ein Tief unter 23.000 Punkte sackte - bei 24.441 Zählern. Eine Stunde nach Handelsbeginn lag der Index bei 24.467 Punkten 0,7 Prozent im Plus.

"Der Dax bleibt auf Kurs, die Jahresendrally läuft", zeigt sich Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets optimistisch. In den ersten Handelsminuten stieg das Börsenbarometer um 0,5 Prozent auf 24.420 Punkte. Bei 24.500 Punkten stehe die letzte relevante Hürde bevor, so Molnar. Werde diese Zone nachhaltig überwunden, rücke das Rekordhoch bei rund 24.770 Punkten aus dem Monat Oktober in den Fokus.

Die Marktstimmung unterstütze. Der sogenannte Fear-&-Greed-Index, der misst, ob Anleger von Angst oder Gier getrieben werden, sei mittlerweile wieder im neutralen Bereich. Entsprechend könnte sich die Stimmung weiter bessern.

Nach anfänglicher Enttäuschung über Oracles Quartalszahlen und weitere hohe KI-Investitionen des US-Softwarekonzerns war dem Dax am Vortag eine beeindruckende Kehrtwende gelungen. Dabei knackte er den Korrekturtrend, der sich seit dem Rekord im Oktober ausgebildet hatte. Nach dem Zwischenhoch vom November müsste der Dax es laut Experten nur noch über die Barriere um 24.500 Punkte schaffen, um wieder zum Rekordhoch vorzustoßen.

Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial machte es am Donnerstagabend bereits vor. Er profitierte den zweiten Tag in Folge von der Leitzinssenkung in den USA und erreichte eine neue Bestmarke. Technologiewerte an der Nasdaq taten sich dagegen schwer. Dort waren nach den Investitionsplänen von Oracle die Sorgen um das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) wieder in den Vordergrund gerückt. Der KI-Motor brumme, die Anleger sollten allerdings die "Treibstoffkosten" im Auge behalten, mahnte Jefferies-Analyst Brent Thill in seiner Reaktion auf Oracle. Und das taten diese denn auch und straften die Aktie ab. Um fast 11 Prozent sackte das Oracle-Papier ab. Die überwiegend mit Technologieaktien bestückte Nasdaq-Börse verbuchte insgesamt leichte Verluste.

Stärkster Wert im HDAX war am Morgen die Lufthansa-Aktie mit einem Zugewinn von mehr als fünf Prozent gefolgt von Puma mit einem Plus von vier Prozent.

Die Titel des Reisekonzerns Tui waren mit einem Abschlag von zwei Prozent im Vergleich zu gestern schwächster Wert im HDAX. (mit Material von dpa-AFX).