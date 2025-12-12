EQS-DD: Smartbroker Holding AG: AKD Private Equity GmbH, Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.12.2025 / 10:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|AKD Private Equity GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|André
|Nachname(n):
|Kolbinger
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Smartbroker Holding AG
b) LEI
|39120021VUEJYNGL7R59
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A2GS609
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|14,75 EUR
|442.500,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|14,75 EUR
|442.500,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|09.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
12.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Smartbroker Holding AG
|Ritterstraße 11
|10969 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.smartbroker-holding.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
102400 12.12.2025 CET/CEST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Trotz Erholung: Diese Software-Aktie steht vor dem nächsten Rücksetzergestern, 14:30 Uhr · onvista
PlusTrading-Impuls
Warum dieser Dax-Riese plötzlich wieder in den Fokus rücktgestern, 11:51 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung