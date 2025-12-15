W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Kurssprung bei Juventus-Aktien nach Tether-Offerte

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Die Aktien von Juventus Turin steuern am Montag auf ihren bislang größten Kursanstieg in diesem Jahr zu. Am frühen Nachmittag wurden die Aktien des italienischen Fußballclubs 13,5 Prozent höher auf ihrem höchsten Niveau seit drei Wochen gehandelt. Angetrieben wurden sie von einem Übernahmeangebot des Kryptowährungs-Investors Tether für die "Bianconeri", die die Investmentgesellschaft Exor allerdings direkt ablehnte.

Tether hatte am späten Freitagabend ein reines Barangebot unterbreitet, um die 65-prozentige Beteiligung von Exor, der Holding der Familie Agnelli, für 2,66 Euro pro Aktie zu erwerben. Der Mehrheitsinhaber wies das Angebot jedoch umgehend zurück und signalisierte, dass man keine Absicht habe, die Anteile an Tether oder einen anderen Käufer zu veräußern. Zuletzt wurden für die Aktien am Markt 2,48 Euro gezahlt.

Ein wenig Rückenwind gab es daraufhin auch für die Aktien des deutschen Fußballclubs Borussia Dortmund (BVB), die am Montag in der Spitze 1,7 Prozent gewannen - ohne einen sportlichen Erfolg am Wochenende.

Beim Auswärtsspiel in Freiburg kam der BVB nur zu einem 1:1-Unentschieden und bleibt damit auf Platz 3 in der Bundesliga. Juventus hatte am Sonntag in Bologna einen Auswärtssieg geholt, steht in der Serie A aber nur auf Platz 5 - außerhalb der Champions-League-Ränge.

