DAX® - Ein entscheidender Chart!

Der Spurt über den kurzfristigen Abwärtstrend seit Oktober (akt. bei 24.108 Punkten) hat beim DAX® nur temporär zu einem Begeisterungssturm geführt. Letztlich kam es nach einem neuen Verlaufshoch (24.475 Punkte) zu Gewinnmitnahmen, sodass per Tagesschlusskurs sogar ein leichtes Minus zu Buche steht. Wir nutzen das Wochenende, um auf einen der absoluten Schlüsselcharts zu blicken. Als solchen sehen wir unverändert den Kursverlauf der deutschen „blue chips“ auf Wochenbasis an. Seit Mai pendelt das Aktienbarometer in der höheren Frist zwischen 23.000 Punkten auf der Unter- und 24.700 Punkten auf der Oberseite seitwärts. Als Konsequenz der beschriebenen Bewegungsarmut haben sich die Bollinger Bänder (akt. bei 23.231 bzw. 24.582 Punkten) extrem stark zusammengezogen. Letztlich ist diese Konstellation oftmals genau der Nährboden gewesen, den es für den nächsten Trendimpuls braucht. Da die Begrenzungen des Volatilitätsindikators bestens mit der angeführten Tradingrange harmonieren, sind damit auch ganz wichtige Leitplanken für die kommenden Wochen und für das Jahr 2026 abgesteckt.

DAX® (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.