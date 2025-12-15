Prosus ist einer dieser Titel, die viele Anleger zu kennen glauben – und trotzdem oft nur oberflächlich betrachten. Doch hinter der Aktie steckt deutlich mehr als eine bekannte Beteiligung oder eine gute Kursentwicklung der letzten Monate.

In dieser Analyse nimmt Martin Goersch die Struktur des Unternehmens auseinander, ordnet das operative Momentum ein und zeigt, warum Prosus aktuell wieder verstärkt auf institutionellen Radarschirmen auftaucht.

Dabei bleibt es nicht bei der Theorie: Auch das aktuelle Marktbild und das Verhalten der Aktie spielen eine Rolle. Wer verstehen will, warum Prosus nicht in eine einfache Schublade passt, sollte dieses Video bis zum Ende sehen.