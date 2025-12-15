W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Aktienanalyse 15.12.2025

Ein unterschätzter Tech-Riese? Was bei Prosus gerade wirklich zählt

onvista · Uhr
Artikel teilen:

Prosus ist einer dieser Titel, die viele Anleger zu kennen glauben – und trotzdem oft nur oberflächlich betrachten. Doch hinter der Aktie steckt deutlich mehr als eine bekannte Beteiligung oder eine gute Kursentwicklung der letzten Monate.

In dieser Analyse nimmt Martin Goersch die Struktur des Unternehmens auseinander, ordnet das operative Momentum ein und zeigt, warum Prosus aktuell wieder verstärkt auf institutionellen Radarschirmen auftaucht.

Dabei bleibt es nicht bei der Theorie: Auch das aktuelle Marktbild und das Verhalten der Aktie spielen eine Rolle. Wer verstehen will, warum Prosus nicht in eine einfache Schublade passt, sollte dieses Video bis zum Ende sehen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Prosus

Das könnte dich auch interessieren

Aktienanalyse 10.12.2025
AppLovin: Neue Höhen für den Ad-Tech-Giganten?10. Dez. · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Videoanalyse 09.12.2025
Warum Ui Path plötzlich wieder zur Wachstumsstory wird09. Dez. · onvista
Martin Goersch
Märkte heute
Puma im Fokus: Palantir & Alphabet mit neuen Impulsenheute, 12:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„KI“-Shape-Economygestern, 09:02 Uhr · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden