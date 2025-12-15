W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-Adhoc: Alzchem Group AG: Alzchem Group AG beschließt Aktienrückkauf für bis zu 10 Mio. Euro

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: Alzchem Group AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Alzchem Group AG: Alzchem Group AG beschließt Aktienrückkauf für bis zu 10 Mio. Euro

15.12.2025 / 20:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Alzchem Group AG beschließt Aktienrückkauf für bis zu 10 Mio. Euro

Trostberg, 15. Dezember 2025 – Der Vorstand der Alzchem Group AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, über einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten bis zu 70.000 Aktien der Gesellschaft zu einem Gesamtkaufpreis von bis zu 10 Mio. Euro (exkl. Erwerbsnebenkosten) über die Börse zurückzukaufen.

Der Rückkauf erfolgt zu dem Zweck, (i) die erworbenen Aktien als Akquisitionswährung einzusetzen, (ii) an Mitarbeiter der Alzchem-Gruppe auszugeben oder (iii) die Aktien einzuziehen. Andere gesetzlich zulässige Zwecke sind damit nicht ausgeschlossen.

Der Rückkauf erfolgt in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Ermächtigung der Hauptversammlung 2024 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052. Die weiteren Details des Rückkaufs werden unmittelbar vor dessen Beginn gesondert bekanntgegeben.

Ende der Insiderinformation

15.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Alzchem Group AG
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg
Deutschland
Telefon:+498621862888
Fax:+49862186502888
E-Mail:ir@alzchem.com
Internet:www.alzchem.com
ISIN:DE000A2YNT30
WKN:A2YNT3
Indizes:SDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Stuttgart
EQS News ID:2246132
Ende der MitteilungEQS News-Service

2246132 15.12.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Alzchem Group AG

Das könnte dich auch interessieren

EQS-News: Bilfinger SE: Aktienrückkaufheute, 14:43 Uhr · EQS Group
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„KI“-Shape-Economygestern, 09:02 Uhr · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden