Zoom - Achtung: Trendwende voraus!
HSBC · Uhr
Achtung: Trendwende voraus!
Vom Rekordhoch im Herbst 2020 bei 588,84 USD bis zum zyklischen Tief im Sommer 2024 (55,06 USD) hat sich die Zoom-Aktie gezehntelt. Aufgrund dieser Preisentwicklung werden Erinnerungen an das klassische Blasenverlaufsmuster geweckt – nach einem Hype kommt es regelmäßig zu einem massiven Einbruch in der Größenordnung von 80 % oder gar 90 %. Diese Dürreperiode könnte nun aber Geschichte sein, denn seit rund drei Jahren arbeitet der Titel an einer Bodenbildung (siehe Chart). Spannendes Detail: Über die letzten 12 Monate hat der Titel zudem ein sog. „rounding bottom“ ausgebildet. D. h. dieses Kursmuster ist gleichzeitig Teil der möglichen größeren Bodenbildung. Vor diesem Hintergrund definieren wir einen Spurt über die Widerstandszone bei 89,37/91,04 USD als Signalgeber für eine große, untere Umkehr. Im Erfolgsfall lässt sich das Anschlusspotenzial aus dem o. g. „rounding bottom“ auf rund 25 USD taxieren, während die Bodenbildung der letzten drei Jahre sogar ein Kursziel im Bereich von 125 USD verspricht. Im Ausbruchsfall bietet sich das Maihoch bei 85,07 USD als engmaschige Absicherung auf der Unterseite an.
Zoom (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Zoom
Quelle: LSEG, tradesignal²
