Zoom - Achtung: Trendwende voraus!

Vom Rekordhoch im Herbst 2020 bei 588,84 USD bis zum zyklischen Tief im Sommer 2024 (55,06 USD) hat sich die Zoom-Aktie gezehntelt. Aufgrund dieser Preisentwicklung werden Erinnerungen an das klassische Blasenverlaufsmuster geweckt – nach einem Hype kommt es regelmäßig zu einem massiven Einbruch in der Größenordnung von 80 % oder gar 90 %. Diese Dürreperiode könnte nun aber Geschichte sein, denn seit rund drei Jahren arbeitet der Titel an einer Bodenbildung (siehe Chart). Spannendes Detail: Über die letzten 12 Monate hat der Titel zudem ein sog. „rounding bottom“ ausgebildet. D. h. dieses Kursmuster ist gleichzeitig Teil der möglichen größeren Bodenbildung. Vor diesem Hintergrund definieren wir einen Spurt über die Widerstandszone bei 89,37/91,04 USD als Signalgeber für eine große, untere Umkehr. Im Erfolgsfall lässt sich das Anschlusspotenzial aus dem o. g. „rounding bottom“ auf rund 25 USD taxieren, während die Bodenbildung der letzten drei Jahre sogar ein Kursziel im Bereich von 125 USD verspricht. Im Ausbruchsfall bietet sich das Maihoch bei 85,07 USD als engmaschige Absicherung auf der Unterseite an.

Zoom (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Zoom

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.