W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft: StB Simone Dieckow, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.12.2025 / 15:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: StB
Vorname: Simone
Nachname(n): Dieckow

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: StB
Vorname: Torsten
Nachname(n): Lenk
Position: Geschäftsführer

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft

b) LEI
529900VLDTQ8J50Y7X22 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Schuldtitel
ISIN: DE000A460Q19

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1.000,00 EUR 30.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1.000,00 EUR 30.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
16.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


16.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft
Steinstr. 41
45128 Essen
Deutschland
Internet: www.etl.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

102514  16.12.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SIMONE S.P.A. O.N.

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Trading-Impuls
Die Nemetschek-Aktie steht vor einem möglichen Comebackheute, 14:30 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„KI“-Shape-Economy14. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden