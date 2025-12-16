EQS-DD: Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft: StB Simone Dieckow, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
16.12.2025 / 15:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Titel:
|StB
|Vorname:
|Simone
|Nachname(n):
|Dieckow
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|StB
|Vorname:
|Torsten
|Nachname(n):
|Lenk
|Position:
|Geschäftsführer
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft
b) LEI
|529900VLDTQ8J50Y7X22
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Schuldtitel
|ISIN:
|DE000A460Q19
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1.000,00 EUR
|30.000,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1.000,00 EUR
|30.000,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|16.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft
|Steinstr. 41
|45128 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.etl.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
102514 16.12.2025 CET/CEST
