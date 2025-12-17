W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: FMA-Vorstand Helmut Ettl als stellvertretender Vorsitzender der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde wiedergewählt

Ettl war seit 2023 Stellvertreter von José Manuel Campa -  
Mandat um weitere zweieinhalb Jahre erneuert 

Wien (APA-ots) - Helmut Ettl, Vorstand der österreichischen  
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), wurde für weitere zweieinhalb 
Jahre als stellvertretender Vorsitzender der Europäischen 
Bankenaufsichtsbehörde (EBA) wiedergewählt. Ettl fungiert damit 
weiterhin als Stellvertreter von EBA-Vorsitzenden José Manuel Campa. 
Der Vorsitzende vertritt die EBA nach außen und leitet die Sitzungen 
des Rates der Aufseher, des wichtigsten Entscheidungsgremiums der 
Behörde. Der Rat trifft alle politischen Entscheidungen der EBA, z.B. 
über die Annahme von Entwürfen technischer Standards, Leitlinien, 
Stellungnahmen und Berichten. In diesem Gremium vertritt Ettl in 
seiner Funktion als Vorstand der FMA Österreich seit der EBA-Gründung 
im Jahr 2011 mit Sitz und Stimme. 

Seit Juli 2023 fungiert Ettl auch als stellvertretender EBA- 
Vorsitzender. In seiner Amtszeit hat er zuletzt eine Task Force zur 
Erhöhung der Effizienz in der Bankenaufsicht geleitet, die 21 
Empfehlungen veröffentlicht hat. In seiner Funktion als 
stellvertretender Vorsitzender hat Ettl in den nächsten Wochen und 
Monaten den reibungslosen Vorsitzwechsel sicherzustellen, da Campa 
Ende Jänner 2026 von seiner Funktion zurücktritt. 

Das Europäische Aufsichtssystem 

Die EBA ist eine unabhängige EU-Behörde, deren Aufgabe es ist, 
ein wirksames und kohärentes Maß an Regulierung und Beaufsichtigung 
im europäischen Bankensektor zu gewährleisten. Ihre übergeordneten 
Ziele bestehen in der Wahrung der Finanzstabilität in der EU und dem 
Schutz der Integrität, der Effizienz und des ordnungsgemäßen 
Funktionierens des Bankensektors. Die EBA ist unabhängig, jedoch 
gegenüber dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union 
und der Europäischen Kommission rechenschaftspflichtig. Sie ist 
Bestandteil des Europäischen Systems der Finanzaufsicht (ESFS), dem 
drei Aufsichtsbehörden angehören: die Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde (ESMA), die Europäische Bankenaufsichtsbehörde 
(EBA) und die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen 
und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA). Außerdem zählen der 
Europäische Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) sowie der Gemeinsame 
Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden und die nationalen 
Aufsichtsbehörden zum ESFS. 

Rückfragehinweis: 
   Finanzmarktaufsicht (FMA) 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

