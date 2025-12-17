W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Dax Chartanalyse 17.12.2025

Dax-Unterstützung um 24.000 Punkte hat erneut gehalten

onvista · Uhr
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.60024.450
Dax-Unterstützung24.00023.900

Dax-Rückblick:

Der Dax gab am gestrigen Nachmittag weiter leicht nach, die Unterstützung um 24.000 Punkte konnte allerdings verteidigt werden. Heute Vormittag gibt es bislang keine klare Richtung. Der erste Erholungsversuch Richtung 24.200 Punkte wurde wieder abverkauft, der Verkaufsdruck hielt sich allerdings in Grenzen.

Dax-Ausblick: 

Der Bruch des Aufwärtstrends im 4-Stundenchart hatte bislang keinen größeren Abwärtsdruck zur Folge - die Unterstützung bei 24.000 Punkten wird aktuell weiterhin ihrer Funktion als Kaufzone gerecht. Damit bleiben die Käufer vorerst weiter im Spiel, was eine mögliche neue Kaufwelle anbelangt.

Neue prozyklische Kaufsignale würde ein Stundenschlusskurs oberhalb von 24.200 Punkten bringen, in dem Falle dürften die Käufer neuen Rückenwind für einen erneuten Anlauf Richtung 24.500 Punkte bekommen.

Unterhalb von 24.000 Punkten dreht sich hingegen das kurzfristige Chartbild zu Gunsten der Verkäuferseite. Innerhalb der Spanne 24.000 und 24.200 Punkten besteht zunächst kein Handlungsbedarf.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
