W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Start-up will sich Twitter-Name sichern - Musks X wehrt sich

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Kampf um den blauen Vogel

Austin (dpa) - Elon Musks Online-Plattform X wehrt sich gegen den Versuch eines Start-ups, sich den abgelegten Namen Twitter und das bekannte Logo mit dem blauen Vogel zu sichern. X habe den Namen aufgegeben und die Markenrechte sollten deswegen gelöscht werden, argumentierte die Firma Operation Bluebird in einem Antrag beim amerikanischen Patent und Markenamt. X kontert in einer Klage, das Start-up versuche «dreist, die weltbekannte Marke Twitter zu stehlen».

Tech-Milliardär Musk hatte Twitter vor gut drei Jahren für rund 44 Milliarden Dollar gekauft. Später benannte er die Plattform in X um und ließ konsequent alle Spuren des Namens Twitter ausradieren. Aus Sicht von Operation Bluebird zeugt dies davon, dass X keine Absicht habe, den alten Namen und das Logo zu nutzen - und will beides für sich haben. Man plane eine Website, die Twitter.new heißen solle, hieß es.

X betonte im Gegenzug, die Umgestaltung von Website und App bedeute nicht die Aufgabe der Markenrechte am Namen Twitter und dem Logo. Musks Firma verwies auch darauf, dass Nutzer bei Beiträgen weiterhin von Tweets statt Posts sprächen - und auch nach wie vor den Namen Twitter benutzten. Unter Twitter.new kann man sich unterdessen bereits Nutzernamen sichern. Laut Angaben auf der Website wurden bisher mehr als 145.000 Profilnamen beantragt.

Das könnte dich auch interessieren

Plus
Trading-Impuls
Die Nemetschek-Aktie steht vor einem möglichen Comebackgestern, 14:30 Uhr · onvista
Die Nemetschek-Aktie steht vor einem möglichen Comeback
Kryptoanalyse 16.12.2025
Bitcoin verstehen: Was der Optionsmarkt jetzt über den Kurs verrätgestern, 17:45 Uhr · onvista
Märkte heute
PayPal vor Banklizenz: GEA Group & Tesla im Überblickgestern, 12:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Börse am Morgen 16.12.2025
Warten auf US-Jobdaten: Anleger halten sich zurück - Rüstungswerte unter Druckgestern, 09:57 Uhr · onvista
Dax als Wort auf Chart
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Trading-Impuls
Die Nemetschek-Aktie steht vor einem möglichen Comebackgestern, 14:30 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„KI“-Shape-Economy14. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden