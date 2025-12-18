Hohes Plus für Rational ändert an schwachem Jahr kaum etwas

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Großküchenausstatters Rational bekommen am Donnerstag von einem positiven Analysten-Kommentar Aufwind. Das Plus von zuletzt 4,6 Prozent auf 658,50 Euro bedeutete den ersten Platz im MDax der mittelgroßen Unternehmen, ändert an der in diesem Jahr schwachen Kursentwicklung von minus 20 Prozent aber nichts.

Kurz- und mittelfristig hellt sich das Chartbild nun auf, bis zur für den längerfristigen Trend relevanten 200-Tage-Linie bei etwas über 692 Euro fehlt aber noch ein Stück. Über der Marke von 600 Euro sind die Titel unterstützt.

Die Schweizer Großbank UBS rät bei Rational mittlerweile zum Kauf. Das Chance/Risiko-Verhältnis habe sich nach dem Kursrückschlag in diesem Jahr verbessert, schrieb Analyst Olivier Calvet. Der Markt habe inzwischen eine klare Sicht auf die Belastung durch Zölle. Zudem sei das operative Wachstum in den vergangenen beiden Quartalen stark gewesen. In Europa gebe es gute Aussichten für Ersatzbedarf bei den Kunden, während in den USA das Wachstum durch wichtige Abnehmer gestützt werde./ajx/jha/