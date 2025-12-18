EQS-News: Cognizant und Microsoft erweitern ihre Partnerschaft, um die KI-Transformation voranzutreiben und die Erfahrungen von Frontier Firms zu verbessern

EQS-News: Cognizant Technology Solutions / Schlagwort(e): Vereinbarung

Cognizant und Microsoft erweitern ihre Partnerschaft, um die KI-Transformation voranzutreiben und die Erfahrungen von Frontier Firms zu verbessern



19.12.2025 / 00:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Zusammenarbeit setzt auf Co-Innovation, um KI-gestützte Lösungen bereitzustellen. Dafür werden Microsofts bewährte Cloud sowie die Branchenplattformen von Cognizant kombiniert, sodass Organisationen Arbeit neu definieren und Innovation skalieren können.

TEANECK, N.J., 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) gab heute eine mehrjährige strategische Partnerschaft mit Microsoft bekannt, um globale Unternehmen dabei zu unterstützen, KI-gestützte Frontier Firms zu werden: Organisationen, die Arbeit neu definieren, neuen Wert erschließen und Innovation verantwortungsbewusst umsetzen.

Im Rahmen dieser Vereinbarung werden Cognizant und Microsoft gemeinsam branchengerechte KI-Lösungen entwickeln, diese weltweit gemeinsam vermarkten sowie bei groß angelegten Abschlüssen in Schlüsselsektoren wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Einzelhandel sowie Fertigung zusammenarbeiten.

Die Partnerschaft wird agentenbasierte KI sowie Copilot-Funktionen auf der Grundlage von Work IQ, Foundry IQ und Fabric IQ in unternehmenskritische Arbeitsabläufe einbetten, um Produktivität, Kundenerlebnis sowie betriebliche Ausfallsicherheit zu verbessern. Diese Partnerschaft erweitert zudem die Cognizant Neuro® AI Suite, die Cognizant auf den Markt bringt und die Microsoft Cloud- sowie KI-Services nutzt.

„KI bildet heute die Grundlage und prägt jedes Transformationsprogramm, das wir vorantreiben", sagte Ravi Kumar S, Geschäftsführer von Cognizant. „Wir werden gemeinsam skalierbare Lösungen entwickeln, diese weltweit gemeinsam vermarkten sowie bei großen Abschlüssen zusammenarbeiten. So liefern wir unseren Kunden messbare Ergebnisse und richten diese Partnerschaft an unserer Drei-Vektoren-KI-Builder-Strategie aus."

Kumar fügte hinzu: „Durch die Kombination von Microsofts bewährter Cloud und KI mit den Branchenplattformen von Cognizant sind wir gut positioniert, um Kunden bei der Herausforderung der letzten Meile zu unterstützen und KI unternehmensweit zu skalieren."

Cognizant wird die Einführung von Microsoft 365 Copilot und GitHub Copilot in den Delivery- sowie Beratungsteams ausweiten und gleichzeitig Beschäftigte in Microsoft Azure, Azure AI Foundry und verwandten Technologien weiterbilden, um eine agile, KI-kompetente Belegschaft zu schaffen. Die Zusammenarbeit wird außerdem die firmeneigenen Plattformen von Cognizant nutzen, darunter TriZetto, Skygrade und FlowSource™, um branchenspezifische Fortschritte zu erzielen sowie die Softwareentwicklung in großem Umfang zu modernisieren.

„Die Fähigkeit von Cognizant, tiefgreifende Branchenkenntnisse mit mutigen Innovationen zu verbinden, macht das Unternehmen zu einem hervorragenden Partner, wenn wir gemeinsam Innovationen entwickeln, um Unternehmen dabei zu helfen, KI-gestützte Frontier Firms zu werden", sagte Judson Althoff, Geschäftsführer des kommerziellen Geschäfts von Microsoft. „Microsofts bewährte Cloud und die agentenbasierten KI-Fähigkeiten treffen auf die Plattformen sowie die Umsetzungsstärke von Cognizant. So beschleunigen wir die Entwicklung branchenspezifischer Lösungen, die in den Arbeitsfluss eingebettet sind und unseren gemeinsamen Kunden weltweit transformativen Mehrwert bieten."

Weitere Informationen zur Partnerschaft von Cognizant mit Microsoft finden Sie auf dieser Seite.

Informationen zu Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) entwickelt moderne Unternehmen. Wir helfen unseren Kunden dabei, Technologien zu modernisieren, Prozesse neu zu denken und Erlebnisse zu transformieren, damit sie in unserer sich schnell verändernden Welt führend bleiben. Gemeinsam verbessern wir das tägliche Leben. Weitere Informationen finden Sie auf www.cognizant.com oder @cognizant.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

USA Ben Gorelick E-Mail benjamin.gorelick@cognizant.com

Europa/APAC Name Sarah Douglas E-Mail sarah.douglas@cognizant.com

Indien Name Vipin Nair E-Mail Vipin.nair@cognizant.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo_V1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2848466/Cognizant_Microsoft_Release.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cognizant-und-microsoft-erweitern-ihre-partnerschaft-um-die-ki-transformation-voranzutreiben-und-die-erfahrungen-von-frontier-firms-zu-verbessern-302646466.html