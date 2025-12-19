DAX® - 50-Tage-Linie wird zum Sprungbrett

Die 50-Tage-Linie hatten wir gestern als extrem wichtige Unterstützung beim DAX® hervorgehoben. Die deutschen Standardwerte haben diese Schlüsselmarke für eine deutliche Aufwärtsreaktion genutzt. Dank des Kursplus von 270 Punkten entsteht aus Sicht der Candlestickanalyse sogar ein sog. „bullish engulfing“. Apropos 50-Tage-Durchschnitt: Auch dem S&P 500® gelang gestern dessen Rückeroberung. Damit bestehen weiter Hoffnungen in Sachen „Santa Claus-Rally“. Traditionell zählen die letzten Handelstage vor Weihnachten bis zum 6. Januar zu den besten des Jahres. In dieser Zeit können die deutschen „blue chips“ im historischen Mittel um 2,41 % zulegen – bei einer Trefferquote von 76 %. D. h. in gut drei Viertel aller Fälle kann der DAX® in diesem Zeitraum tatsächlich zulegen. Jede Form der Unterstützung ist weiterhin herzlich willkommen, denn übergeordnet hat unverändert die Schiebezone der letzten Monate zwischen 23.000 Punkten auf der Unter- und 24.700 Punkten auf der Oberseite Bestand. Mit Blick auf das kommende Jahr 2026 hat der DAX® jede Menge Bewegungspotenzial aufgestaut und der Ausbruch aus der angeführten Range dürfte für den mittelfristigen Richtungsentscheid sorgen.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

