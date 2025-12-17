DAX® - Weihnachtsrally: ja oder nein?
HSBC · Uhr
Weihnachtsrally: ja oder nein?
Die fehlenden Anschlusskäufe ließen uns gestern in Bezug auf den DAX® vorsichtiger werden, was sich auch als richtig erwies. Unter Risikogesichtspunkten steht die Haltezone aus dem ehemaligen Abwärtstrend seit Oktober (akt. bei 24.080 Punkten) und der 50-Tage-Linie (akt. bei 23.970 Punkten) im Blickpunkt. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs auf der Oberseite gar nicht erst aufkommen zu lassen, gilt es, diese Bastion in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten. Beim Verteidigen dieser Schlüsselzone spielt den deutschen Standardwerten möglicherweise das Phänomen „Weihnachtsrally“ in die Karten. Auf Basis der Daten seit 1988 kann der DAX® in den letzten fünf Handelstagen vor dem Weihnachtsfest um 0,79 % zulegen. Erzielt wird diese Performance mit einer Trefferquote von 68 %. Wenn Anlegerinnen und Anleger die Haltedauer bis zum 6. Januar ausdehnen, dann steigt die Wertentwicklung auf durchschnittlich 2,41 % und die Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen im Rahmen der Weihnachtsrally auf 76 %. Aktuell könnten die deutschen „blue chips“ den saisonalen Rückenwind der „Santa Claus“-Rally sehr gut gebrauchen.
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
