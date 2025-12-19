W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: RCM Beteiligungs AG: Martin Schmitt, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.12.2025 / 11:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Martin
Nachname(n):Schmitt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

RCM Beteiligungs AG

b) LEI

529900CIUYJHJL6TU820 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A1RFMY4

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
1,20 EUR6.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
1,2000 EUR6.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA - FREIVERKEHR
MIC:XFRA

Sprache:Deutsch
Unternehmen:RCM Beteiligungs AG
Fronäckerstraße 34
71063 Sindelfingen
Deutschland
Internet:www.rcm-ag.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

102584 19.12.2025 CET/CEST

RCM

