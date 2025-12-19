EQS-News: clearvise AG nimmt Agri-PV-Projekt Triticum in Betrieb

EQS-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Vereinbarung

clearvise AG nimmt Agri-PV-Projekt Triticum in Betrieb



clearvise AG nimmt Agri-PV-Projekt Triticum in Betrieb

Agri-PV-Projekt Triticum erfolgreich in Betrieb genommen

Installierte Leistung von rund 17 MW – eines der größten Agri-PV-Projekte in Deutschland

Beitrag zu stabilen, planbaren Erträgen

Frankfurt, 19. Dezember 2025 – Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Portfolio aus Wind- und PV-Anlagen, hat das Agri-Photovoltaik-Projekt Triticum am Standort Oberndorf am Lech erfolgreich in Betrieb genommen. Mit einer installierten Leistung von rund 17 Megawatt (MW) zählt Triticum zu den größten Agri-PV-Projekten in Deutschland. Die Anlage verfügt über einachsige Trackersysteme und wird jährlich rund 22 Gigawattstunden (GWh) Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen. Dies entspricht rechnerisch dem Jahresstrombedarf einer Kleinstadt mit über 6.000 Einwohnern.



Petra Leue-Bahns, CEO der clearvise AG, erklärt: „Wir freuen uns sehr über die Inbetriebnahme von Triticum. Das Projekt zeigt eindrucksvoll, dass Agri-PV im industriellen Maßstab realisierbar ist und einen nachhaltigen Beitrag zur Energiewende leisten kann. Triticum stärkt unser Portfolio und unterstreicht unseren Anspruch, innovative und zugleich wirtschaftlich tragfähige Erneuerbare-Energien-Projekte umzusetzen.“



Die beiden Projekte erstrecken sich über eine Gesamtfläche von rund 28 Hektar, wobei weniger als 3 Hektar dauerhaft für die technische Infrastruktur genutzt werden. Der überwiegende Teil der Fläche bleibt landwirtschaftlich nutzbar und wird zugleich ökologisch aufgewertet. Damit erfüllt Triticum die zentralen Anforderungen moderner Agri-Photovoltaik, indem Energieerzeugung, landwirtschaftliche Nutzung und Biodiversität miteinander kombiniert werden. Die Anlage befindet sich im regulären Betrieb. Kleinere Restarbeiten werden in den kommenden Wochen abgeschlossen, ohne den laufenden Betrieb zu beeinträchtigen.



Mit der Inbetriebnahme von Triticum erweitert clearvise ihr Bestandsportfolio um eine innovative Technologie und stärkt die Diversifikation innerhalb des Konzerns. Das Projekt leistet einen Beitrag zu stabilen und planbaren Erträgen und fügt sich in die strategische Ausrichtung der Gesellschaft als YieldCo ein.





Über clearvise

Die clearvise AG ist ein Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks.



Der profitable Betrieb des Portfolios liegt im Fokus der Gesellschaft, sie verfolgt als YieldCo eine aktive Dividendenstrategie. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt (www.clearvise.com).



Kontakt

Unternehmenskontakt Medienkontakt clearvise AG Kirchhoff Consult GmbH Investor Relations Team clearvise Jan Hutterer Tel.: +49 69 2474 3922 0 Tel.: +49 40 60 91 86 65 E-Mail: ir@clearvise.com E-Mail: clearvise@kirchhoff.de

