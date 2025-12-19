Spanien
Großbank BBVA beschließt milliardenschweren Aktienrückkauf
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Tatohra/Shutterstock.com
MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank BBVA will fast vier Milliarden Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben. Der Verwaltungsrat habe ein Rückkaufprogramm über bis zu 3,96 Milliarden Euro beschlossen, teilte das Geldhaus am Freitag in Madrid mit. Mit der ersten Tranche im Umfang von 1,5 Milliarden Euro will die Bank am 22. Dezember beginnen./stw/stk
Das könnte dich auch interessieren
Britische GroßbankBaFin klopft Deutschland-Tochter der Standard Chartered auf die Finger16. Dez. · Reuters
Neue AufträgeSpanien bestellt 100 Airbus-Helikopter - China Airlines kauft mehr Großraumjetsgestern, 13:49 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Angst vor KI? Drei angebliche Verlierer des Booms sind jetzt einen Blick wert17. Dez. · The Market
PlusAbgestrafte Aktien