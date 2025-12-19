W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Spanien

Großbank BBVA beschließt milliardenschweren Aktienrückkauf

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Tatohra/Shutterstock.com

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank BBVA will fast vier Milliarden Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben. Der Verwaltungsrat habe ein Rückkaufprogramm über bis zu 3,96 Milliarden Euro beschlossen, teilte das Geldhaus am Freitag in Madrid mit. Mit der ersten Tranche im Umfang von 1,5 Milliarden Euro will die Bank am 22. Dezember beginnen./stw/stk

Banco Bilbao

