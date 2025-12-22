Dax tiefer erwartet - Britisches BIP im Blick

Frankfurt, 22. Dez (Reuters) - Zum Auftakt der Weihnachtswoche wird der Dax Berechnungen von Banken und ⁠Brokerhäusern zufolge ‍mit Verlusten in den Handel starten.

Am Freitag hatte er dank anhaltender Spekulationen ‌auf weitere US-Zinssenkungen 0,4 Prozent auf 24.288,40 Punkte zugelegt. Nach ‍oben ging es auch an der Wall Street.

Börsianer rechnen mit einem ruhigen Handelsverlauf, da kaum Konjunkturdaten veröffentlicht werden. Auf dem Terminplan steht unter anderem das britische ‍Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal. ⁠In der vergangenen Woche hatte ein Rückgang der Einzelhandelsumsätze eine Abkühlung der dortigen Konjunktur signalisiert.

Investoren ‍richten ihre Aufmerksamkeit auch bereits auf die für Dienstag angekündigte ⁠Veröffentlichung von US-Konjunkturdaten. Die Auftragseingänge für langlebige Güter sind im Oktober Schätzungen zufolge um 1,2 Prozent gesunken. Der Index ‍für das ‌Verbrauchervertrauen im Dezember habe sich dagegen auf 91 Punkte von 88,7 Zählern verbessert.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 24.288,40

EuroStoxx50 5.760,35

EuroStoxx50-Future 5.791,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 48.134,89 +0,4%

Nasdaq

S&P 500 6.834,50 +0,9%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei 50.415,14 +1,8%

Shanghai 3.916,32 +0,7%

Hang Seng 25.709,45 +0,1%

