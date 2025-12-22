Nach drei erfolgreichen Jahren - Wird 2026 die "Sahne auf der Torte"?
Der Schwung an den #Börsen hat zuletzt nachgelassen. Wird die Luft nach drei erfolgreichen Börsenjahren also dünner? Statistisch gesehen wäre das möglich, aber nicht zwingend. Wie sich die Märkte im kommenden Jahr entwickeln könnten, was dazu ein Blick in die #Chartanlayse verrät und welche Anlegestrategie sich daraus ableiten lässt, darüber diskutiert Friedhelm Tilgen mit Jörg Scherer von der #HSBC und Stefan Watzka vom Vermögensverwalter Martagon.
