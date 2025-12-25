EQS-News: CGTN / Schlagwort(e): Miscellaneous

BEIJING, 25. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- CGTNs „Chinas kälteste Stadt, heißeste Party" wirft einen Blick auf die zunehmende Beliebtheit von Dongbei, oder Chinas Nordosten, als Top-Winterreiseziel. Es ist auch die Geschichte einer Region, in der Schnee und Eis einst als Hindernis für den Fortschritt galten, sich aber nach der Ernte schnell als Katalysator für unglaublichen Fortschritt und Wohlstand erwiesen.

Die Region, die früher ein industrielles Kraftzentrum innerhalb Chinas war, wurde nun durch den rasanten Aufstieg der wärmeren Regionen und Städte im Süden abgehängt. Seit über zwei Jahrzehnten ist die Wiederbelebung von Dongbei eine wichtige nationale Strategie in China. Brother Left and Right, wie er von seinen Fans liebevoll genannt wird, hat die Wiederbelebung von Dongbei dank der visionären Politik der Regierung und des Geistes der Einwohner miterlebt.

Wenn man sieht, wie er auf der Bühne auf und ab springt und die Massen in der riesigen Eis- und Schneewelt von Harbin anheizt, wird klar, warum er Chinas heißester Winter-Influencer ist. Die vielleicht größte Winterparty der Welt, umgeben von überlebensgroßen Eisskulpturen, zu erleben, raubt einem den Atem. Es ist kein Wunder, dass Dongbei heute in China so beliebt ist und dass die Menschen dort so optimistisch in die Zukunft blicken.

Die Wiederbelebung von Dongbei ist eine Erfolgsgeschichte eines Landes, das durch die Politik und die Bereitschaft, etwas zu tun, umgestaltet wurde. Neben Eisskulpturen und Winterpartys prägen auch neue Industrien und Fabriken sowie Skigebiete das Bild von Dongbei. Dieser Boom an Popularität und Möglichkeiten ist ein solider Beweis dafür, dass Chinas Eis- und Schneewirtschaft so wertvoll ist wie ein Berg aus Gold und Silber. Und es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um sich selbst ein Bild zu machen.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=1OH_V73sexg

