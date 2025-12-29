W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Aktien New York Schluss: Tesla sowie Gold- und Silberproduzenten unter Druck

dpa-AFX · Uhr
E-MobilitätBatterien
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Montag gegen Ende eines starken Aktienjahres schwächer präsentiert. Im Technologiesektor standen vor allem Tesla unter Druck. Der Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,46 Prozent auf 25.525,56 Punkte.

Außerdem gerieten Aktien von Gold- und Silberminen ins Rutschen, nachdem Anleger bei den beiden Edelmetallen Gewinne einstrichen. Zuvor hatte Silber ein Rekordhoch erreicht, Gold war knapp darunter geblieben.

Unter den "Magnificent 7" verloren Tesla mit 3,3 Prozent am meisten, womit die Titel des E-Fahrzeugherstellers ihr vor Weihnachten erreichtes Rekordhoch von fast 500 Dollar weiter korrigierten. Die Anteile des KI-Chipriesen Nvidia fielen mit Abschlägen von 1,2 Prozent auf.

Für den S&P 500 ging es um 0,35 Prozent auf 6.905,74 Punkte nach unten. Der marktbreite Index hatte noch am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Rekordhoch erreicht. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab am Montag um 0,51 Prozent auf 48.461,93 Punkte nach.

Größere Sprünge trauen Beobachter den Börsen kurz vor dem Jahresende nicht mehr zu. Erfahrungsgemäß sind die Handelsumsätze zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel sehr gering. An den New Yorker Börsen wird bis Silvester regulär gehandelt./ajx/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
G
Goldpreis
Tesla
Nvidia
D
Dow Jones
S
S&P 500
N
NASDAQ 100

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden