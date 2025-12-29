EQS-News: Barranco Gold Mining Corp. gibt weitere Durchführung von Exploration bekannt

EQS-News: Barranco Gold Mining Corp. / Schlagwort(e): Vereinbarung/Kooperation

Barranco Gold Mining Corp. gibt weitere Durchführung von Exploration bekannt



29.12.2025 / 15:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Barranco Gold Mining Corp. („Barranco” oder das „Unternehmen”) (WKN: A2QN57) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Team mit der Durchführung eines Mineralprobenprogramms auf seinen Mineralienkonzessionen auf Reserve Island, Ontario, beauftragt hat. Das Team wird von Mark Brazeau geleitet, einem professionellen Prospektor mit über 30 Jahren Erfahrung im Norden Ontarios, und von Jim Atkinson, einem professionellen Geologen mit über 50 Jahren Erfahrung, beaufsichtigt, der als QP (Qualified Person) fungieren und die Probenahmestelle besuchen, die Laborergebnisse überprüfen und ein Zertifizierungsschreiben vorlegen wird.

Das Team plant, sich auf die beiden historischen Gebiete zu konzentrieren, und rechnet damit, etwa 100 Proben zu entnehmen, die mit GPS-Markierungen versehen und in der Mineralverarbeitungsanlage in Timmins, Ontario, verarbeitet werden. Das Probenahmeprogramm soll im Frühjahr 2026 beginnen, sobald die Wetterbedingungen dies zulassen.

„Wie bereits erwähnt, haben wir nun eine detaillierte Kartierung unserer Claims abgeschlossen und historische Daten überprüft. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ein Mineralprobenprogramm durchaus gerechtfertigt ist. Daher haben wir ein professionelles Team beauftragt, diese Aufgabe so schnell wie möglich zu übernehmen“, sagte Reno Calabrigo, Chief Executive Officer von Barranco Gold Mining Corp.

Nächste Schritte:

Das Unternehmen wird über den Starttermin des Probenahmeprogramms und den voraussichtlichen Termin für den Erhalt der zertifizierten Ergebnisse informieren, sobald diese Informationen vorliegen.Die Canadian Securities Exchange hat in keiner Weise die hierin genannten Sachverhalte geprüft und den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen, einschließlich Aussagen zu den Plänen, Absichten, Überzeugungen und aktuellen Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Geschäftsaktivitäten und Betriebsergebnisse. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie „könnte“, „würde“, „könnte“, „sollte“, „wird“, „beabsichtigen“, „planen“, „voraussehen“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“ oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet und umfassen unter anderem Informationen über Erwartungen hinsichtlich anderer wirtschaftlicher, geschäftlicher und/oder wettbewerbsbezogener Faktoren. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Informationen nicht auf historischen Fakten beruhen, sondern die Erwartungen der Unternehmensleitung, Schätzungen oder Prognosen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse oder Ereignisse widerspiegeln, die auf den zum Zeitpunkt der Äußerung als angemessen erachteten Meinungen, Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung basieren. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, beinhalten diese Informationen Risiken und Ungewissheiten, und es sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Informationen gesetzt werden, da unbekannte oder unvorhersehbare Faktoren wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die zukünftigen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens haben könnten. Zu den wichtigsten Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten Ergebnissen abweichen, gehören die folgenden: Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, geschäftlichen und politischen Rahmenbedingungen, einschließlich Veränderungen auf den Finanzmärkten; Änderungen geltender Gesetze; und die Einhaltung umfangreicher staatlicher Vorschriften. Diese zukunftsgerichteten Informationen können durch Risiken und Ungewissheiten im Geschäftsbetrieb des Unternehmens und durch Marktbedingungen beeinflusst werden. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hier beschriebenen beabsichtigten, geplanten, erwarteten, angenommenen, geschätzten oder prognostizierten Ergebnissen abweichen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Risiken, Ungewissheiten und Faktoren zu identifizieren, die zu einer wesentlichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse führen könnten, kann es andere geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

29.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Barranco Gold Mining Corp. 210 - 233 West 1st Street BC V7M 1B3 Vancouver Kanada E-Mail: info@barrancogold.com Internet: https://barrancogold.com/ ISIN: CA06833H1029 WKN: A2QN57 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Toronto EQS News ID: 2251606

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2251606 29.12.2025 CET/CEST