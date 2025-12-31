W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Ab heute Steuersenkung in Restaurants

Uhr
Gastronomie

Berlin (dpa) - Auf Essen im Restaurant oder Schnellimbiss gilt ab heute eine reduzierte Mehrwertsteuer. Statt bisher 19 fallen nur noch 7 Prozent an. Das soll die Gastronomen unterstützen und die Kostensteigerungen der letzten Zeit etwas auffangen. Von der geringeren Steuer profitieren auch Bäckereien, Cafés, Wirtshäuser, Catering-Anbieter sowie Kita-, Schul- und Krankenhausverpflegung. Sie gilt allerdings nur für Speisen, nicht für Getränke.

Bei den Gästen dürfte davon allerdings wenig ankommen: Essengehen wird wahrscheinlich nicht günstiger. In der Branche heißt es, Kosten für Personal und Zutaten seien deutlich gestiegen. Eine pauschale Preissenkung wäre deshalb nicht wirtschaftlich. Viele könnten so aber zumindest auf Preiserhöhungen verzichten.

