EQS-News: Intelligentes Indoor-Bike für das Heimtraining: So unterstützt YESOUL G1 M PLUS ein gesundes und nachhaltiges Training für das neue Jahr

HONGKONG, 1. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Zum New Year überdenken immer mehr Menschen, wie sie auf effektive, sichere und nachhaltige Weise aktiv bleiben können. Mit kälteren Jahreszeiten, immer volleren Terminkalendern und einem wachsenden Bewusstsein für langfristige Gesundheit ist Heimfitness zu einem wesentlichen Bestandteil des modernen Lebensstils geworden. Unter den beliebtesten Lösungen zeichnet sich Indoor-Cycling weiterhin durch seine Effizienz, Vielseitigkeit und Zugänglichkeit aus.

Gesundheitsorientiertes, gelenkschonendes Training für die tägliche Fitness

Indoor-Cycling ist weithin als hochwirksames, gelenkschonendes Herz-Kreislauf-Training anerkannt. Es fördert die Herzgesundheit, Ausdauer, Kraft im Unterkörper und Gewichtsmanagement. Da es die Gelenke nur minimal belastet, eignet es sich für Anfänger, vielbeschäftigte Berufstätige und erfahrene Sportler, die ein gelenkschonendes Cross-Training suchen.

Dank des einstellbaren magnetischenWiderstands kann die Trainingsintensität von gleichmäßigen Ausdauerfahrten bis hin zu Intervalltrainings, Steigungen und Sprints individuell angepasst werden. So können Nutzer das ganze Jahr über konstante Fortschritte erzielen, auch im Winter oder wenn das Training im Freien nur eingeschränkt möglich ist.

Intelligente Technologie und interaktives Trainingserlebnis

Modernes Fitness-Training wird zunehmend datengesteuert und interaktiv. Das G1 M PLUS misst und visualisiert wichtige Kennzahlen wie Trainingsdauer, Widerstandsstufe, Distanz und Kalorienverbrauch. Dies hilft den Benutzern, ihre Leistung besser zu verstehen, motiviert zu bleiben und effizienter zu trainieren.

Durch die kostenlose „Mirroring"-Funktion (Bildschirmspiegelung) können Benutzer ihr Smartphone oder Tablet verbinden und Inhalte direkt auf dem 21,5-Zoll-HD-Bildschirm des Fahrrads anzeigen, darunter beliebte Plattformen wie Zwift und YouTube. Wichtig ist, dass für diese Funktion kein Abonnement der Yesoul App erforderlich ist, sodass Benutzer interaktives und motivierendes Training ohne obligatorische Mitgliedsbeiträge genießen können. Wer geführte Workouts bevorzugt, kann optional die Yesoul-App nutzen, wobei alle Trainingsdaten sowohl auf dem Bildschirm des Fahrrads als auch in der App abgerufen werden können, was volle Flexibilität gewährleistet.

Die Integration von intelligenter Technologie und interaktivem Training verwandelt Indoor-Cycling in ein vernetztes, datengesteuertes Erlebnis, das für eine Vielzahl von Benutzern motivierend und vielseitig ist.

Sicherheit, Komfort und leiser Betrieb zu Hause

Sicherheit und Komfort sind für das tägliche Training zu Hause unerlässlich, insbesondere in Wohngemeinschaften. Das G1 M PLUS verfügt über einen stabilen Rahmen, eine ergonomische Fahrgeometrie und intuitive Bedienelemente, die ein reibungsloses und sicheres Trainingserlebnis für den langfristigen Gebrauch ermöglichen.

Dieses Fahrrad verfügt über einen größeren,belüfteten Komfortsitz für mehr Komfort. Sein geräumiges, atmungsaktives Design reduziert Hitze und Feuchtigkeit, während die ergonomische Form und die zusätzliche Polsterung ein angenehmes Sitzgefühl bieten – selbst bei langen und intensiven Trainingseinheiten. In Kombination mit einem leisen, reibungslosen Antriebssystem ist das Fahrrad ideal für Trainingseinheiten am frühen Morgen oder späten Abend, ohne andere zu stören. Dank seiner kompakten Bauweise lässt es sich leicht in Wohnungen, Schlafzimmern oder Heimfitnessstudios jeder Größe integrieren.

FunCardio: Motiviert bleiben durch Abwechslung

Konsistenz ist der Schlüssel zum Erreichen von Fitnesszielen, und Spaß spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Motivation. Das „FunCardio"-Trainingskonzept (für abwechslungsreiche Workouts) sorgt für Abwechslung, indem es das Radfahren mit Off-Bike-Workouts wie Krafttraining, Stretching oder Yoga unter Verwendung des drehbarenBildschirms kombiniert und gleichzeitig unterhaltsame Inhalte von Plattformen wie YouTube und Zwift streamt. Diese Kombination macht jedes Training spannend, interaktiv und unterhaltsam.

Für vielbeschäftigte Eltern, Berufstätige oder alle, die einen unregelmäßigen Zeitplan haben, unterstützt das G1 M PLUS kurze, effektive Trainingseinheiten ohne Qualitätseinbußen, sodass es einfacher ist, langfristig aktiv, motiviert und unterhalten zu bleiben.

Eine intelligentere Art, im neuen Jahr zu trainieren

Durch die Integration von gesundheitsorientierter Leistung, intelligenter Technologie mit interaktivem Training, leisem und sicherem Design mit belüftetem Komfortsitz, Abonnementfreiheit, nachhaltigem Langzeitwert und ansprechender FunCardio-Vielfalt repräsentiert das YESOUL G1 M PLUS Indoor Bikeeinen modernen, zukunftsfähigen Ansatz für das Heimfitness-Training. Es bietet eine effektive und unterhaltsame Möglichkeit, im New Year und darüber hinaus aktiv zu bleiben.

Weitere Informationen finden Sie unterhttps://eu.yesoulfitness.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853249/1.jpg

