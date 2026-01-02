EQS-DD: CHAPTERS Group AG: Dr. Martin Possienke, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



02.01.2026 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Martin Nachname(n): Possienke

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

CHAPTERS Group AG

b) LEI

3912001BNTWG0PIZYX13

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006618309

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 41,5 EUR 207.500,00 EUR 41,5 EUR 207.500,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 41,50 EUR 415.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

30.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

Sprache: Deutsch Unternehmen: CHAPTERS Group AG Falkenried 29 20251 Hamburg Deutschland Internet: www.chaptersgroup.com

102712 02.01.2026 CET/CEST