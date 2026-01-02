W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: CHAPTERS Group AG: Dr. Martin Possienke, Verkauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.01.2026 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Martin
Nachname(n):Possienke

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

CHAPTERS Group AG

b) LEI

3912001BNTWG0PIZYX13 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0006618309

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
41,5 EUR207.500,00 EUR
41,5 EUR207.500,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
41,50 EUR415.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

30.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

02.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:CHAPTERS Group AG
Falkenried 29
20251 Hamburg
Deutschland
Internet:www.chaptersgroup.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

102712 02.01.2026 CET/CEST

CHAPTERS GROUP AG

