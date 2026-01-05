Cooler Master präsentiert in Las Vegas neue PC-Gehäuse, Stromversorgungs- und Kühlungslösungen

Die optimierte Produktpalette zeichnet sich durch die Bereitschaft für Systeme der nächsten Generation, fortschrittliche thermische Leistung und ein benutzerorientiertes Design aus

Cooler Master, ein weltweit führender Anbieter von PC-Komponenten und technischen Lifestyle-Lösungen, hat heute seine Produktpräsentation angekündigt, die diese Woche in Las Vegas stattfindet. Das Sortiment umfasst eine gezielte Auswahl an neuen und kommenden PC-Gehäusen, Netzteilen, Kühlungslösungen und fortschrittlichen Systemen, die für moderne GPUs, CPUs mit hoher Kernanzahl und zunehmend personalisierte PC-Konfigurationen ausgelegt sind.

Die diesjährigen Produkte spiegeln Cooler Masters langjährigen Fokus auf thermische Exzellenz wider und kombinieren technisches Design mit praktischen Innovationen, um zuverlässige, praxisorientierte Leistung zu bieten. Die Präsentation verdeutlicht, wie Cooler Master die Bereiche Kühlung, Luftstrom und Energieeffizienz kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen der heutigen Entwickler, Kreativen und Fachleute gerecht zu werden.

Gehäusedesign mit Fokus auf Flexibilität und Ausdruckskraft

Das Gehäuseangebot von Cooler Master umfasst hochwertige Showcase-Designs, leistungsorientierte Luftstromlösungen und erschwingliche Mainstream-Plattformen.

Das COSMOS Alpha ist das Flaggschiff unter den Gehäusen und unterstreicht die handwerkliche Qualität und die Anpassungsmöglichkeiten von Cooler Master. Es festigt die langjährige Präsenz der Marke im Bereich der Premium-PC-Gehäuse.

Die MasterFrame 360-Serie bietet Spielern und Kreativen eine Präsentationsfläche für Actionfiguren oder Sammlerstücke sowie einen freien Blick auf die Systemkomponenten. Die Serie wurde für saubere Konstruktionen und individuelle Anpassungen entwickelt und verbindet optische Attraktivität mit funktionaler Leistungsfähigkeit.

Stromversorgungslösungen für Hardware der nächsten Generation

Die Netzteile von Cooler Master zeichnen sich durch ihre Kompatibilität mit GPUs der nächsten Generation und eine stabile Stromversorgung für eine Vielzahl von Systemkonfigurationen aus.

Das MWE Gold V4 verfügt über GPU Shield, eine Komplettlösung für den Schutz der GPU-Leistung, die direkt in das Netzteil integriert ist. GPU Shield bietet Echtzeit-Transparenz, warnt Benutzer vor potenziellen Problemen und greift aktiv ein, wenn ungewöhnliche Zustände erkannt werden. Das GPU Shield unterstützt das Ziel von Cooler Master, ein sichereres und zuverlässigeres PC-Ökosystem zu schaffen.

Thermische Lösungen für Luft- und Flüssigkeitskühlung

Die Kühlung bleibt die Kernkompetenz von Cooler Master. Das ausgestellte Kühlungsportfolio umfasst Innovationen im Bereich Luft- und Flüssigkeitskühlung, die dazu beitragen, dass Systeme ihre optimale Leistung entfalten können.

Das V8 ACE verfügt über die patentierte 3DHP-Heatpipe-Technologie von Cooler Master, die eine deutlich verbesserte Wärmeübertragungseffizienz bietet und somit leistungsstarke CPUs unterstützt. Das unverwechselbare Design spiegelt die Innovation wider, die hinter der Technologie steht.

Bei der Flüssigkeitskühlung kombinieren Core Nex Digital 240 und Core Nex LCD 360 das Zweikammer-Pumpendesign von Cooler Master mit digitalen und großformatigen Anzeigeoptionen, wodurch die einfache Installation und Systemüberwachung im Vordergrund stehen.

Die Kühlleistung wird zusätzlich durch die MasterFan A-Serie unterstützt, die sich durch eine Aluminiumkonstruktion und hohe Drehzahlen für anspruchsvolle Szenarien auszeichnet, sowie durch die MasterFan M ARGB-Serie, die Langlebigkeit, Geräuschentwicklung und optische Attraktivität für Mainstream-Systeme vereint.

Fortgeschrittene Systeme und Systemüberwachung

Die PC-Systeme von Cooler Master sind für anspruchsvolle Gamer und Anwender konzipiert, die hohe Leistung wünschen, ohne Zeit in den Selbstbau eines Systems investieren zu müssen. Ergänzt werden diese Systeme durch optionales Überwachungs- und Anzeigezubehör wie den Master Meter Digital Tachometer und das Master Vision 12.3-inch External Display, die Systeminformationen in Echtzeit liefern und flexibel platziert werden können.

Mit Beginn des neuen Jahres setzt Cooler Master seine Tradition fort und bringt wichtige Funktionen und raffinierte Designs für sein gesamtes Portfolio auf den Markt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.coolermaster.com

