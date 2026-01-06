Merz will Ukraine-Waffenstillstand mit absichern

PARIS (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat eine militärische Beteiligung Deutschlands an der Absicherung eines möglichen Waffenstillstands in der Ukraine in Aussicht gestellt. "Dazu kann zum Beispiel gehören, dass wir nach einem Waffenstillstand Kräfte für die Ukraine auf benachbartem Nato-Gebiet einmelden", sagte Merz nach einem Treffen der Verbündeten der Ukraine in Paris./mfi/DP/nas

