Der Dax hat am Mittwoch zum ersten Mal in seiner gut 37-jährigen Geschichte die runde Marke von 25.000 Punkten geknackt. Nach einem Kursanstieg um rund 23 Prozent im vergangenen Jahr knüpft der deutsche Leitindex 2026 an seinen starken Lauf an. Rückenwind kommt auch von den US-Börsen, wo der Dow Jones Industrial mit den 50.000 Punkten ebenfalls auf seine nächste Tausendermarke zusteuert.

Kooperation mit Nvidia treibt Siemens auf Rekordhoch

Die Ausweitung der Zusammenarbeit mit Nvidia im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) hat am Mittwoch die Siemens-Aktien auf ein Rekordhoch getrieben. Bis zu 2,50 Prozent höher wurden die Titel gehandelt und mit bis zu 253,80 Euro erstmals in ihrer Geschichte über der 253-Euro-Marke. Laut einem Händler erinnern die Aussagen die Anleger daran, dass Siemens mitunter als bedeutendes deutsches Unternehmen mit KI-Fantasie übersehen wird.

In der Keynote-Ansprache zur Eröffnung der Technikmesse CES kündigte Siemens-Vorstandschef Roland Busch zusammen mit Nvidia-Chef Jensen Huang mehrere Initiativen an, um KI nicht nur bei der Simulation von Arbeitsabläufen und Designveränderungen einzusetzen, sondern den KI-Einsatz stärker in die physische Realität zu holen. "Wir stehen am Anfang einer neuen industriellen Revolution", sagte Huang. Beide Unternehmen erklärten das Ziel, gemeinsam eine Art Betriebssystem für den KI-Einsatz in der Industrie zu schaffen.

Hinzu kam noch, dass sich das Analysehaus Bernstein Research optimistisch äußerte, indem die Siemens-Bewertung mit "Outperform" wieder aufgenommen wurde. Für Siemens spreche eine zu erwartende Erholung im Segment Automatisierung, schrieb der Experte Alasdair Leslie in seiner Studie.

Lufthansa-Erholungsrally geht weiter - Morgan Stanley positiv

Analystenlob durch Morgan Stanley hat am Montag die Rally der Lufthansa-Aktien weiter angetrieben. Sie stiegen im frühen Handel auf 9,21 Euro und damit auf ein Hoch seit August 2023. Zuletzt kosteten sie mit 9,14 Euro noch zweieinhalb Prozent mehr als am Vortag.Allein im noch jungen Jahr 2026 haben die Anteilsscheine des MDax-Konzerns damit bereits um fast neun Prozent zugelegt, seit dem Oktober-Tief summieren sich die Kursgewinne auf mehr als ein Drittel. Dabei lieferten auch die jüngst weiter gesunkenen Ölpreise Rückenwind, denn Kerosin ist einer der größten Kostenfaktoren für Fluggesellschaften.

Die Morgan-Stanley-Analysten um Cedar Ekblom hoben ihr Kursziel für die Lufthansa-Papiere von 5,40 auf 9,30 Euro an und stuften sie zudem um gleich zwei Stufen von "Underweight" auf "Overweight" hoch. Nach dem zuletzt guten Lauf der Papiere ist das erwartete Kurspotenzial damit allerdings bereits in gutes Stück kleiner geworden. (mit Material von dpa-AFX)