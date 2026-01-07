Dax Chartanalyse 07.01.2026

Dax hat nach neuem Allzeithoch weiteres Potenzial

onvista · Uhr
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand25.30025.100
Dax-Unterstützung24.77525.000

Dax-Rückblick:

Der Dax hielt sich gestern nach der positiven Eröffnung in einer vergleichsweise engen Handelsspanne und macht heute den nächsten Schritt auf der Oberseite und erreicht zur Eröffnung erstmals die 25.000er-Marke. In den anschließenden beiden Handelsstunden konsolidierte der Index in einer vergleichsweise engen Handelsspanne um die runde Marke.

Dax-Ausblick: 

So lange der Index nun nicht wieder per Stundenschlusskurs unter die 25.000er-Marke abrutscht, bleibt das kurzfristige bullische Momentum vorerst weiter intakt. Neue Verkaufssignale entstehen ohnehin erst bei einem Tagesschluss unterhalb des vorherigen Allzeithochs um 24.775 Punkte.

Oberhalb dieser Zone bleibt der Weg des geringsten Widerstands vorerst weiter aufwärts Richtung 25.300 Punkte. Am Nachmittag steht mit dem ADP-Report eine erste Indikation für den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag auf dem Kalender.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY7WZ5) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 07.01.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.554,93 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DQ143C) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,98 (Stand: 07.01.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.568,31 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

