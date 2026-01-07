Dax-Widerstand 25.300 25.100 Dax-Unterstützung 24.775 25.000

Dax-Rückblick:

Der Dax hielt sich gestern nach der positiven Eröffnung in einer vergleichsweise engen Handelsspanne und macht heute den nächsten Schritt auf der Oberseite und erreicht zur Eröffnung erstmals die 25.000er-Marke. In den anschließenden beiden Handelsstunden konsolidierte der Index in einer vergleichsweise engen Handelsspanne um die runde Marke.

Dax-Ausblick:

So lange der Index nun nicht wieder per Stundenschlusskurs unter die 25.000er-Marke abrutscht, bleibt das kurzfristige bullische Momentum vorerst weiter intakt. Neue Verkaufssignale entstehen ohnehin erst bei einem Tagesschluss unterhalb des vorherigen Allzeithochs um 24.775 Punkte.

Oberhalb dieser Zone bleibt der Weg des geringsten Widerstands vorerst weiter aufwärts Richtung 25.300 Punkte. Am Nachmittag steht mit dem ADP-Report eine erste Indikation für den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag auf dem Kalender.