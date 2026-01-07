EQS-News: Kolmar Korea erhält den CES 2026 Best of Innovation Award in Schönheitstechnologie, eine weltweite Premiere für die Kosmetikindustrie

EQS-News: Kolmar Korea / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Nachweis der globalen Wettbewerbsfähigkeit in der Schönheitstechnologie durch die Auszeichnung mit dem CES „Best of Innovation Award".

KI-gesteuertes „Scar Beauty Device" erhält doppelte Auszeichnungen in den Kategorien Schönheitstechnologie und Digitale Gesundheit

LAS VEGAS, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea gab bekannt, dass sein KI-gesteuertes Scar Beauty Device auf der CES 2026, der weltweit größten Messe für Unterhaltungselektronik und IT, mit dem Best of Innovation Award in der Kategorie Schönheitstechnologie ausgezeichnet wurde. Das Gerät wurde außerdem mit dem Innovation Award in der Kategorie Digitale Gesundheit ausgezeichnet und hat damit auf der diesjährigen CES einen Doppelsieg errungen.

The Scar Beauty Device, which received the Best of Innovation Award in the Beauty Tech category and an Innovation Award in the Digital Health category at CES 2026.

Der Best of Innovation Award ist die höchste Auszeichnung der CES, die nur an Technologien vergeben wird, die in allen Bewertungskriterien, einschließlich Innovation, Design und technologischer Exzellenz, Bestnoten erzielen. Unter den zehn Preisträgern des Innovationspreises in der Kategorie Schönheitstechnologie wurde die Technologie von Kolmar Korea als die herausragendste ausgewählt.

Die im letzten Jahr eingeführte Auszeichnung Best of Innovation in Schönheitstechnologie erregte mit der erstmaligen Auszeichnung von Samsung Electronics weltweit Aufmerksamkeit. Kolmar Korea ist das zweite Unternehmen insgesamt − und das erste Kosmetikunternehmen weltweit −, das diese Auszeichnung erhält, und kennzeichnet damit einen historischen Meilenstein für die globale Schönheitsindustrie.

Das weltweit erste All-in-One-Gerät zur Narbenbehandlung und Schönheitspflege

Das preisgekrönte Scar Beauty Device ist die weltweit erste integrierte Lösung, die Narbenbehandlung und Hautabdeckung in einem einzigen Gerät vereint. Traditionell wurde eine Narbe mit Salbe eingecremt und später mit Make-up kaschiert. Mit diesem Gerät können die Behandlung und die ästhetische Abdeckung gleichzeitig in nur zehn Minuten durchgeführt werden.

Die Kerntechnologie liegt in der KI-gesteuerten Big-Data-Analyse und der piezoelektrischen Mikrodosiertechnologie (piezoelektrische Beschichtung). Wenn ein Nutzer ein Bild der Narbe über eine Smartphone-App aufnimmt, klassifiziert der KI-Algorithmus die Narbe in einen von 12 Typen und führt eine detaillierte Zustandsanalyse durch. Auf der Grundlage der Diagnose wird eine maßgeschneiderte Behandlungslösung präzise auf die Narbe aufgetragen.

Gleichzeitig mischt und sprüht das Gerät eine optimale Kombination aus mehr als 180 auf den Hautton abgestimmten Farben auf, um ein nahtlos deckendes Make-up aufzutragen. Die piezoelektrische Mikrodosiertechnologie funktioniert ähnlich wie beim Tintenstrahldruck, bei dem das Material durch elektrische Signale ausgestoßen wird, und ermöglicht einen hochpräzisen Auftrag ohne Wärmeentwicklung.

Benutzerfreundliches Design für Barrierefreiheit ausgezeichnet

Das Scar Beauty Device erhielt auch gute Noten für seine intuitive Benutzeroberfläche, die es den Benutzern ermöglicht, die Menge der abgegebenen Behandlung in Echtzeit über ein Smartphone-Display zu überwachen und zu steuern. Das Gerät ist so konzipiert, dass es auch für Normalverbraucher leicht zu bedienen ist, was den Komfort und die Benutzerfreundlichkeit deutlich erhöht.

Vermarktung und zukünftige Expansionspläne

Kolmar Korea plant, die Markteinführung der Technologie in der ersten Hälfte des Jahres 2026 abzuschließen und in der zweiten Jahreshälfte mit der Kundenakquise in vollem Umfang zu beginnen. Das Unternehmen will außerdem seine Software weiterentwickeln, um die piezoelektrische Mikrodosiertechnologie auf die kundenspezifische Kosmetikherstellung anzuwenden, und gleichzeitig die Entwicklung der intelligenten Fabrik durch von der Regierung geleitete AX-Forschungsinitiativen (KI-Transformation) beschleunigen.

Ein Vertreter von Kolmar Korea erklärte:

„Dieser Best of Innovation Award ist das Ergebnis einer Forschung, die sich nicht nur auf die Technologie selbst konzentriert, sondern auch auf die menschliche Erfahrung und die Lösung von Problemen in der realen Welt. Wir werden KI-, IoT- und Big-Data-Technologien in den Bereichen Kosmetikentwicklung und Dienstleistungen weiter ausbauen."



„Durch die konsequente Einführung differenzierter Beauty-Tech-Lösungen mit integrierter KI und integrierten digitalen Technologien wird Kolmar Korea weiterhin die globale Schönheitstechnologiebranche anführen", so der Unternehmensvertreter weiter.

CES 2026 Ausstellungsinformationen

Während der CES 2026 betreibt Kolmar Korea bis 9. Januar einen Stand auf der Venetian Expo, Halle A−D, Stand Nr. 55050 (Lifestyle-Abteilung), wo Live-Demonstrationen von CAIOME, seiner mikrobiombasierten Kopfhautdiagnoselösung, stattfinden.

The Scar Beauty Device demonstrated at CES 2026, dispensing powder to cover the appearance of scars. The device received the Best of Innovation Award in Beauty Tech and an Innovation Award in Digital Health.

A visitor at the Kolmar Korea booth listens to an explanation of the companyâ€™s AI-based technology during CES 2026.

