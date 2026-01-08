IRW-News: ACCESS Newswire: Market Logic gibt Technologiepartnerschaft mit Zappi zur Forcierung von Innovationen mithilfe von KI bekannt

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Market Logic gibt Technologiepartnerschaft mit Zappi zur Forcierung von Innovationen mithilfe von KI bekannt

BERLIN, DE / ACCESS Newswire / 8. Januar 2026 / Market Logic Software freut sich, eine Technologiepartnerschaft mit Zappi bekannt zu geben, die führenden Marken dabei helfen soll, neue Produktkonzepte schneller als je zuvor zu entwickeln, zu verfeinern und zu testen. Diese Zusammenarbeit, die durch ein gemeinsames agentenbasiertes KI-Framework umgesetzt wird, bringt die fortschrittlichen KI-Fähigkeiten beider Unternehmen zusammen und markiert einen entscheidenden Wandel in der Art und Weise, wie Unternehmen insightsbasierte Innovationen umsetzen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82399/MarketLogic_080126_DEPRCOM.001.jpeg

Durch KI-in-KI-Integrationen, die zwei leistungsstarke KI-Plattformen miteinander verbinden, können Unternehmen nun ihren Produktinnovationsprozess mit einem umfassenden Datenökosystem bereichern. Speziell geschulte DeepSights-KI-Agenten im Innovation Studio von Market Logic überwachen, analysieren und synthetisieren kontinuierlich Marktforschungsdaten, Nachrichten und Betriebsdaten, was eine beschleunigte Konzepterstellung und fundiertere Entscheidungen ermöglicht.

Mit nur wenigen Klicks können Kunden dank der Real-World-Respondent-Lösungen von Zappi nahtlos dazu übergehen, ihre Konzepte mit echten Marktteilnehmern zu testen. Dieser vollständig integrierte Ansatz stellt sicher, dass großartige Ideen effizient validiert werden, wodurch die Markteinführungszeit verkürzt und die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöht wird.

Olaf Lenzmann, Chief Product and Innovation Officer bei Market Logic Software, sagt dazu: Unsere Partnerschaft mit Zappi unterstreicht unser Engagement, in einem intelligenten Ökosystem tätig zu sein, das Kunden dazu befähigt, robuste und differenzierte Angebote in großem Maßstab zu entwickeln.

Steve Philips, Gründer und Chief Innovation Officer von Zappi, fügte hinzu: Der eigentliche Wettbewerbsvorteil liegt heute nicht in einzelnen Tools, sondern darin, wie gut Ihr Insights-Ökosystem zusammenarbeitet. Diese Partnerschaft zeigt, wie agentenbasierte KI eine nahtlose Integration auf Unternehmensebene ermöglicht und so den vollen Wert vorhandener Daten erschließt.

Angesichts der zunehmenden Verbreitung von KI-Lösungen sind nahtlose Integration und Datenaustausch unerlässlich. Mit seiner Partnerschaftsstrategie baut Market Logic ein Ökosystem aus erstklassigen KI-Lösungen auf, mit dem Unternehmen ihre Arbeitsabläufe durchgängig transformieren können. Market Logic lädt Unternehmen ein, um ein neues System kontinuierlich verfügbarer Insights zu etablieren, das unternehmerische Wirkung und Innovation skalierbar vorantreibt.

Über Market Logic Software

Market Logic ist der führende SaaS-Anbieter von Markt- und Insights-Lösungen. Mit DeepSights, unserer speziell entwickelten KI-Technologie für Insights, unterstützen wir Expertenteams und Entscheidungsträger im gesamten Unternehmen dabei, verlässliche Erkenntnisse schnell und skalierbar in ihre Entscheidungsprozesse einzubinden. Seit mehr als 15 Jahren helfen wir weltweit Hunderten von verbraucherorientierten Marken dabei, durch solide Insights zu erfolgreichen Unternehmen zu werden. Marktführer wie Unilever, Vodafone, Bayer und Tesco wurden mit Unterstützung von Market Logic zu Innovationstreibern, die intelligentere Marktentscheidungen treffen. Mehr erfahren können Sie unter https://marketlogicsoftware.com/.

Über Zappi

Zappi ist eine führende Plattform für Verbraucher-Insights, die Marken dabei hilft, sich bei Verbrauchern durchzusetzen. Mit KI-gestützter Software, die vernetzte Insights liefert, ermöglicht Zappi Teams, durch die Nutzung von kontinuierlichem Echtzeit-Feedback schnellere, intelligentere und verbraucherorientierte Entscheidungen zu treffen.

Zappi genießt das Vertrauen von mehr als 350 Marken weltweit und unterstützt diese dabei, erfolgreiche Produkte zu entwickeln, wirkungsvolle Werbung zu gestalten und einnehmende Marken aufzubauen, indem die Stimme des Verbrauchers im Mittelpunkt jeder Entscheidung steht. Zappi wurde sowohl 2023 als auch 2024 von den MarTech Breakthrough Awards als beste Marketing-Insights-Plattform ausgezeichnet, von Business Insider als eines der heißesten Martech-Unternehmen anerkannt und ist Gewinner des MRS Best Technology Innovation Award 2025. Zappi definiert neu, wie moderne Teams Insights nutzen, um Wachstum voranzutreiben.

Als zertifiziertes B-Corp-Unternehmen hat sich Zappi zu Netto-Null-Emissionen, der Förderung eines gerechten Arbeitsplatzes und dem Einsatz von Technologie zum Nutzen der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, verpflichtet. Mit mehr als 300 Mitarbeitern in über 13 Ländern und Niederlassungen in Boston, London und Kapstadt wurde die Unternehmenskultur von Zappi von Fast Company, Comparably, Quirks, Great Place to Work und anderen ausgezeichnet. Um mehr zu erfahren, folgen Sie Zappi auf LinkedIn, Instagram und X oder besuchen Sie www.zappi.com.

KONTAKT:

Daniela Zuin

CMO, Market Logic Software

daniela.zuin@marketlogicsoftware

+447799113040

QUELLE: Market Logic Software, GmbH

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82399

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82399&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.