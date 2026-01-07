Vorbörse 07.01.2026

Dax steuert erneut 25.000er-Marke an

Uhr
Der Dax dürfte am Mittwoch weiter mit dem Sprung über die 25.000-Punkte-Marke liebäugeln. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Auftakt 0,25 Prozent im Plus auf 24.955 Punkte und damit nah am Vortagshoch. Am Dienstag hatten zur nächsten Tausenderschwelle gut 30 Punkte gefehlt. Laut der NordLB sind die Anleger trotz der zunehmenden geopolitischen Spannungen weiter in Kauflaune. Etwas Rückenwind kommt von der Wall Street, wo sich nach einem verhaltenen Handelsstart eine positive Stimmung durchgesetzt hatte. Im Blick stehen am Mittwoch Wirtschaftsdaten aus den USA und Europa.

USA: Im Plus

Die Jahresauftakt-Rally an den US-Börsen ist am Dienstag weitergegangen. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg den zweiten Handelstag in Folge auf ein Rekordhoch. Das lag knapp über 49.500 Punkten, womit der Dow zielstrebig auf die runde Marke von 50.000 Punkten zusteuert.

Zur Schlussglocke betrug der Aufschlag 0,99 Prozent auf 49.462,08 Zähler. Auch der marktbreite S&P 500 schwang sich im späten Handel zu einem Höchststand auf. Er schloss 0,62 Prozent höher bei 6.944,82 Punkten. Der Nasdaq 100 profitierte wie schon am Vortag von den Kursgewinnen in der Halbleiterbranche, angefacht von erfreulichen Prognosen von Microchip Technology. Für den Technologieindex ging es um 0,94 Prozent aufwärts auf 25.639,71 Zähler. Eine Rekordmarke blieb dem Index aber versagt.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones49.462+ 0,99 Prozent
S&P 5006.944+ 0,62 Prozent
Nasdaq 23.547+ 0,65 Prozent

Asien: Verluste

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel nach jüngster Stärke nun um gut ein Prozent. Auch an den chinesischen Börsen ging es nach den Vortagesgewinnen nach unten. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen sank zuletzt um 0,4 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong notierte der Hang-Seng-Index im späten Handel 1,4 Prozent tiefer.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22551.961- 0,98 Prozent
Hang Seng26.438- 1,40 Prozent
CSI 3004.629- 0,40 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future127,78- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,83+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,17+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1694- 0,14  Prozent
Dollar in Yen156,36+ 0,47 Prozent
Euro in Yen182,84+ 0,02 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent60,15 USD+ 0,29  USD
WTI56,38 USD+ 0,37  USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 120 (135) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 270 (300) EUR - 'OVERWEIGHT'

BERENBERG SENKT EVONIK AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 11,60 (14,60) EUR

BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 74,96 (85,88) EUR - 'MARKET-PERFORM'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 92 (99) EUR - 'HOLD'

MORGAN STANLEY HEBT LUFTHANSA AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT)

MORGAN STANLEY HEBT LUFTHANSA-ZIEL AUF 9,30 (5,40) EUR

BARCLAYS HEBT BAYER AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 45 (30) EUR

BERNSTEIN NIMMT SIEMENS ENERGY MIT 'OUTPERFORM' WIEDER AUF - ZIEL 150 EUR

Redaktion onvista/dpa-AFX

