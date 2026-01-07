Dax steuert erneut 25.000er-Marke an
Der Dax dürfte am Mittwoch weiter mit dem Sprung über die 25.000-Punkte-Marke liebäugeln. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Auftakt 0,25 Prozent im Plus auf 24.955 Punkte und damit nah am Vortagshoch. Am Dienstag hatten zur nächsten Tausenderschwelle gut 30 Punkte gefehlt. Laut der NordLB sind die Anleger trotz der zunehmenden geopolitischen Spannungen weiter in Kauflaune. Etwas Rückenwind kommt von der Wall Street, wo sich nach einem verhaltenen Handelsstart eine positive Stimmung durchgesetzt hatte. Im Blick stehen am Mittwoch Wirtschaftsdaten aus den USA und Europa.
USA: Im Plus
Die Jahresauftakt-Rally an den US-Börsen ist am Dienstag weitergegangen. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg den zweiten Handelstag in Folge auf ein Rekordhoch. Das lag knapp über 49.500 Punkten, womit der Dow zielstrebig auf die runde Marke von 50.000 Punkten zusteuert.
Zur Schlussglocke betrug der Aufschlag 0,99 Prozent auf 49.462,08 Zähler. Auch der marktbreite S&P 500 schwang sich im späten Handel zu einem Höchststand auf. Er schloss 0,62 Prozent höher bei 6.944,82 Punkten. Der Nasdaq 100 profitierte wie schon am Vortag von den Kursgewinnen in der Halbleiterbranche, angefacht von erfreulichen Prognosen von Microchip Technology. Für den Technologieindex ging es um 0,94 Prozent aufwärts auf 25.639,71 Zähler. Eine Rekordmarke blieb dem Index aber versagt.
Asien: Verluste
Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel nach jüngster Stärke nun um gut ein Prozent. Auch an den chinesischen Börsen ging es nach den Vortagesgewinnen nach unten. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen sank zuletzt um 0,4 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong notierte der Hang-Seng-Index im späten Handel 1,4 Prozent tiefer.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Nikkei 225
|51.961
|- 0,98 Prozent
|Hang Seng
|26.438
|- 1,40 Prozent
|CSI 300
|4.629
|- 0,40 Prozent
Anleihen:
|Terminkontrakt/Anleihe
|Kurs/Rendite
|Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten
|Bund Future
|127,78
|- 0,02 Prozent
|10-jährige Bundesanleihen
|2,83
|+ 0,01 Prozentpunkte
|10-jährige US-Anleihen
|4,17
|+ 0,04 Prozentpunkte
Devisen:
|Währungspaar
|Kurs
|Veränderung
|Euro in Dollar
|1,1694
|- 0,14 Prozent
|Dollar in Yen
|156,36
|+ 0,47 Prozent
|Euro in Yen
|182,84
|+ 0,02 Prozent
Umstufungen von Aktien:
BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 120 (135) EUR - 'OVERWEIGHT'
BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 270 (300) EUR - 'OVERWEIGHT'
BERENBERG SENKT EVONIK AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 11,60 (14,60) EUR
BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 74,96 (85,88) EUR - 'MARKET-PERFORM'
JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 92 (99) EUR - 'HOLD'
MORGAN STANLEY HEBT LUFTHANSA AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT)
MORGAN STANLEY HEBT LUFTHANSA-ZIEL AUF 9,30 (5,40) EUR
BARCLAYS HEBT BAYER AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 45 (30) EUR
BERNSTEIN NIMMT SIEMENS ENERGY MIT 'OUTPERFORM' WIEDER AUF - ZIEL 150 EUR
Redaktion onvista/dpa-AFX
