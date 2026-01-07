Der Dax dürfte am Mittwoch weiter mit dem Sprung über die 25.000-Punkte-Marke liebäugeln. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Auftakt 0,25 Prozent im Plus auf 24.955 Punkte und damit nah am Vortagshoch. Am Dienstag hatten zur nächsten Tausenderschwelle gut 30 Punkte gefehlt. Laut der NordLB sind die Anleger trotz der zunehmenden geopolitischen Spannungen weiter in Kauflaune. Etwas Rückenwind kommt von der Wall Street, wo sich nach einem verhaltenen Handelsstart eine positive Stimmung durchgesetzt hatte. Im Blick stehen am Mittwoch Wirtschaftsdaten aus den USA und Europa.

USA: Im Plus

Die Jahresauftakt-Rally an den US-Börsen ist am Dienstag weitergegangen. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg den zweiten Handelstag in Folge auf ein Rekordhoch. Das lag knapp über 49.500 Punkten, womit der Dow zielstrebig auf die runde Marke von 50.000 Punkten zusteuert.

Zur Schlussglocke betrug der Aufschlag 0,99 Prozent auf 49.462,08 Zähler. Auch der marktbreite S&P 500 schwang sich im späten Handel zu einem Höchststand auf. Er schloss 0,62 Prozent höher bei 6.944,82 Punkten. Der Nasdaq 100 profitierte wie schon am Vortag von den Kursgewinnen in der Halbleiterbranche, angefacht von erfreulichen Prognosen von Microchip Technology. Für den Technologieindex ging es um 0,94 Prozent aufwärts auf 25.639,71 Zähler. Eine Rekordmarke blieb dem Index aber versagt.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 49.462 + 0,99 Prozent &P 500 6.944 + 0,62 Prozent Nasdaq 23.547 + 0,65 Prozent

Asien: Verluste

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel nach jüngster Stärke nun um gut ein Prozent. Auch an den chinesischen Börsen ging es nach den Vortagesgewinnen nach unten. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen sank zuletzt um 0,4 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong notierte der Hang-Seng-Index im späten Handel 1,4 Prozent tiefer.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 51.961 - 0,98 Prozent Hang Seng 26.438 - 1,40 Prozent CSI 300 4.629 - 0,40 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 127,78 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,83 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,17 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 60,15 USD + 0,29 USD WTI 56,38 USD + 0,37 USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 120 (135) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 270 (300) EUR - 'OVERWEIGHT'

BERENBERG SENKT EVONIK AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 11,60 (14,60) EUR

BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 74,96 (85,88) EUR - 'MARKET-PERFORM'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 92 (99) EUR - 'HOLD'

MORGAN STANLEY HEBT LUFTHANSA AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT)

MORGAN STANLEY HEBT LUFTHANSA-ZIEL AUF 9,30 (5,40) EUR

BARCLAYS HEBT BAYER AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 45 (30) EUR

BERNSTEIN NIMMT SIEMENS ENERGY MIT 'OUTPERFORM' WIEDER AUF - ZIEL 150 EUR

Redaktion onvista/dpa-AFX