EQS-AFR: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

09.01.2026 / 19:33 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die HOCHTIEF Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.07.2026

Ort:

https://www.hochtief.de/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.07.2026

Ort:

https://www.hochtief.com/reports

Sprache:Deutsch
Unternehmen:HOCHTIEF Aktiengesellschaft
Alfredstraße 236
45133 Essen
Deutschland
Internet:www.hochtief.de
Hochtief

