EQS-AFR: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Hiermit gibt die HOCHTIEF Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.07.2026

Ort:

https://www.hochtief.de/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.07.2026

Ort:

https://www.hochtief.com/reports

