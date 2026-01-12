Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 12.01.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 12. Januar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|KNIGHTS GROUP HOL LS-,002
|Bericht 2. Quartal 2026
|Origin Agritech
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Sify Technologies
|Bericht 3. Quartal 2026
|VOXX International Co.
|Bericht 3. Quartal 2026
|WEA.COR. O.N.
|Bericht 3. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 09.01.202609. Jan. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 08.01.202608. Jan. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 07.01.202607. Jan. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 06.01.202606. Jan. · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärkegestern, 19:58 Uhr · onvista
Trading-ImpulsSetup überzeugt: Französische Tech-Aktie bietet neues Kurspotenzial08. Jan. · onvista