Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 12.01.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 12. Januar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
KNIGHTS GROUP HOL LS-,002Bericht 2. Quartal 2026
Origin AgritechBericht Geschäftsjahr 2025
Sify TechnologiesBericht 3. Quartal 2026
VOXX International Co.Bericht 3. Quartal 2026
WEA.COR. O.N.Bericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

