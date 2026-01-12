Hohe Nachfrage nach Auftausalz - K+S fährt Produktion auf Hochtouren

Der Düngemittel- und Salzkonzern K+S fährt wegen des ⁠Wintereinbruchs in ‍Deutschland die Produktion von Auftausalz auf Hochtouren.

Die Nachfrage sei ‌derzeit so hoch, dass sie die vorhandenen logistischen ‍Kapazitäten übersteige, teilte das Kasseler Unternehmen am Montag auf Anfrage mit. Daher könne es zu Engpässen und längeren Lieferzeiten ‍kommen. Die drei deutschen ⁠Salzbergwerke Borth, Bernburg und Braunschweig-Lüneburg arbeiteten rund um die Uhr. ‍Zudem legten Bergleute an Wochenenden Sonderschichten ein. Für eine ⁠Prognose zu den Auswirkungen auf die Geschäftszahlen im ersten Quartal sei es jedoch noch ‍zu früh. ‌Oberstes Ziel sei die Versorgungssicherheit für die Kunden, wofür K+S alles tue, um die Lieferketten stabil zu halten.