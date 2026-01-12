Gabelstapler-Hersteller
Kion verlängert Vertrag mit Finanzchef bis Mitte 2029
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com
Der Gabelstapler-Hersteller Kion setzt auch zukünftig auf Finanzchef Christian Harm. Der Aufsichtsrat verlängerte die Amtszeit des Managers bis Juli 2029, wie das Unternehmen am Montag in Frankfurt mitteilte. Harm ist seit über 20 Jahren für Kion und dessen Vorgängerunternehmen tätig, seit 2023 ist er Finanzvorstand und war in dieser Position bislang bis Juli 2026 bestellt.
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärkegestern, 19:58 Uhr · onvista
Trading-ImpulsSetup überzeugt: Französische Tech-Aktie bietet neues Kurspotenzial08. Jan. · onvista