Gabelstapler-Hersteller

Kion verlängert Vertrag mit Finanzchef bis Mitte 2029

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com

Der Gabelstapler-Hersteller Kion setzt auch zukünftig auf Finanzchef Christian Harm. Der Aufsichtsrat verlängerte die Amtszeit des Managers bis Juli 2029, wie das Unternehmen am Montag in Frankfurt mitteilte. Harm ist seit über 20 Jahren für Kion und dessen Vorgängerunternehmen tätig, seit 2023 ist er Finanzvorstand und war in dieser Position bislang bis Juli 2026 bestellt. 

Kion

